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Konflikti SHBA - Iran

Zëdhënësi i ushtrisë iraniane paralajmëron “teknologji të reja ushtarake” dhe “surpriza” kundër çdo agresioni

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Raketa balistike iraniane të ekspozuara nga Garda Revolucionare. (Foto: Fars)

Zëdhënësi i forcave të armatosura të Iranit, gjeneral-brigada Abolfazl Shekarchi, paralajmëroi se çdo agresion kundër Iranit do të përballet me teknologji të reja ushtarake, siç njofton Al Jazeera.

“Forcat e armatosura të Iranit janë në gjendje shumë të mirë,” tha Shekarchi për mediat shtetërore, duke shtuar se ushtria është forcuar duke kaluar drejt luftës asimetrike dhe duke u mbështetur te kapacitetet vendore.

“Raketat dhe dronët e Iranit janë bërë më të avancuar dhe më të fuqishëm, dhe këtë herë kemi surpriza për armikun. Ne do t’i përgjigjemi çdo agresioni të mundshëm të armikut me teknologji të reja ushtarake,” deklaroi ai.

Shekarchi shpjegoi se qasja asimetrike e Iranit synon të kundërveprojë armët e shtrenjta dhe të rënda me pajisje mbrojtëse më pak të kushtueshme, por efektive dhe praktike.

Paralajmërimi vjen ndërkohë që Presidenti amerikan Donald Trump refuzoi propozimin e Iranit për një plan shtatëditor që do të rihapte Ngushticën e Hormuzit dhe do të ulte tensionet, duke e mbajtur konfliktin në një fazë të rrezikshme përshkallëzimi, raporton Al Jazeera.

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