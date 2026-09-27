IRGC kërcënon: Anijet amerikane do të sulmohen edhe në Oqeanin Indian nëse shpërthen luftë e re
Marina e Gardës Revolucionare Iraniane (IRGC) ka kërcënuar se do të sulmojë anijet luftarake amerikane, përfshirë edhe në Oqeanin Indian, nëse Uashingtoni nis një luftë të re kundër Iranit, siç njofton Al Jazeera.
“Një luftë tjetër të shpërthejë, ne padyshim do t’i sulmojmë dhe godasim anijet dhe shkatërruesit e tyre edhe në Oqeanin Indian,” tha Ali Mohammadi, zëvendësi i marinës së IRGC-së për çështjet politike, sipas agjencisë gjysmë-zyrtare iraniane Fars.
Duke iu përgjigjur pretendimeve të Presidentit amerikan Donald Trump se Ngushtica e Hormuzit është nën kontrollin e SHBA-së, Mohammadi u tall: “Nëse Trump e konsideron Ngushticën e Hormuzit si ngushticën e tij, atëherë pse anijet e tij nuk janë këtu?” Ai shtoi se Uashingtoni “thjesht duhet të sjellë një nga anijet e tij pranë kësaj zone” nëse pretendon kontrollin e ujësjellësit strategjik.
Kërcënimi vjen në momentin kur tensionet mbeten të larta pasi Trump refuzoi publikisht të shtunën propozimin shtatëditor të Iranit për rihapjen e Hormuzit, ndërsa Teherani thotë se pret ende përgjigjen zyrtare të Uashingtonit përmes ndërmjetësve, raporton Al Jazeera.
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