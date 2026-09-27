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Konflikti SHBA - Iran

I dërguari amerikan në NATO: Trump e kishte mirë që hodhi poshtë planin 7-ditor të Iranit për Hormuzin

Ambasadori amerikan në NATO, Matthew Whitaker, e mbrojti vendimin e presidentit Trump për të refuzuar propozimin iranian për ri-hapjen e Ngushticës së Hormuzit, duke thënë se bllokada dhe sanksionet po funksionojnë.

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Matthew Whitaker, ambasadori i SHBA-së në NATO (Foto: Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së, domain publik)

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në NATO, Matthew Whitaker, deklaroi se presidenti Donald Trump e kishte plotësisht mirë që hodhi poshtë propozimin 7-ditor të Iranit për ri-hapjen e Ngushticës së Hormuzit, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live për konfliktin.

Whitaker sugjeroi se, pasi Trump ka qenë kaq i suksesshëm me bllokadën detare dhe sanksionet ndaj Iranit, nuk do të kishte asnjë arsye për një pauzë në fushatën e presionit. Sipas tij, Irani ofroi vetëm “gjysmë-masa” ose “marrëveshje iluzore” për t’u dukur mirë në skenën botërore.

I dërguari amerikan iu përgjigj edhe shqetësimeve publike për çmimet e larta të naftës dhe karburanteve: kur luftërat të zgjidhen “në avantazh të Shteteve të Bashkuara”, kostoja e energjisë do të bjerë, tha ai.

Deklarata e Whitaker-it vjen një ditë pasi Trump hodhi poshtë propozimin iranian, i cili parashikonte ndërprerjen e luftës për shtatë ditë dhe ri-hapjen e ngushticës në ditën e shtatë, në këmbim të lirimit të aseteve të ngrira iraniane prej miliarda dollarësh, heqjes së sanksioneve ndaj naftës iraniane dhe përfundimit të bllokadës detare amerikane. Teherani këmbëngul se nuk do të tërhiqet nga kushtet e veta, ndërsa Uashingtoni ende nuk ka përcjellë përgjigjen e tij zyrtare përmes ndërmjetësve.

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