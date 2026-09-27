☀️
Tiranë 11°C · Kthjellët 27 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.41 ▼2.33%
ARI 4,321 ▲0.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108 EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108
₿ CRYPTO
BTC $84,392 ▲ +0.54% ETH $2,696 ▲ +0.31% XRP $1.5140 ▼ -2.41% SOL $120.5500 ▲ +0.11%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 %
EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108 EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108
27 Sht 2026
Breaking
Dita e dorëheqjes: Vuçiç e jep sonte rreth orës 20:00 — në 12:30 në RTS do ta shpjegojë vendimin Zjarrfikësit: asnjë denoncim për erë gazi para shpërthimit në Plakë — kontrolle të reja në ndërtesat fqinje nga e hëna Trump kthehet kundër kongresistes republikane Salazar: “zbutur” për kufirin? Paralajmërim portokalli në Greqi: EMY përditëson buletinin e emergjencës — stuhi të forta sot në Thesali, Sporade, Evi dhe Kretë Pierre Bismuth çel në Çikago ekspozitën “Love Bless America”, me film meditativ dhe flamuj amerikanë
Menu
Greqia

Stuhi e fortë godet Evianë, mbyllet rruga Pagontas–Derveni nga rrëshqitjet e dheut

Autoritetet greke mbyllën përkohësisht rrugën Pagontas–Derveni për në Eubenë e Veriut, ndërsa makineritë e rajonit dhe policia janë në vendngjarje. Shërbimet e emergjencës janë në gatishmëri të lartë.

· 2 min lexim
Rrugë e përmbytur nga shirat e dendur
Rrugë e përmbytur nga shirat e dendur (foto ilustruese)

Një stuhi e fortë me shi të dendur goditi natën e së shtunës Evianë qendrore dhe veriore, duke shkaktuar rrëshqitje dheu dhe probleme në rrjetin rrugor, siç njofton ProtoThema në botimin e mëngjesit të sotëm, 27 shtator.

Autoritetet kanë mbyllur përkohësisht për qarkullim rrugën Pagontas–Derveni për në Eubenë e Veriut, sipas raportimit të larissatime.gr, pas rrëshqitjeve të dheut që kanë prekur aksin rrugor dhe e kanë bërë atë të pakalueshëm për automjetet.

Nënkryetari i rajonit të Eviasë, Jorgos Kelaiditis, i deklaroi evima.gr se në vendngjarje kanë shkuar makineritë e rajonit dhe forcat e policisë, ndërsa rruga do të mbetet e mbyllur për arsye parandaluese derisa të ulet intensiteti i fenomenit.

Policia, Shërbimi Zjarrfikës dhe shërbimet e pushtetit vendor ndodhen në gatishmëri të lartë dhe po monitorojnë situatën në zonat e prekura. Qytetarët këshillohen të tregojnë kujdes të shtuar në lëvizje, pasi rreziku i rrëshqitjeve të reja dhe i akumulimit të ujit në rrugë mbetet i lartë.

Autoritetet pritet të ri-vlerësojnë situatën në orët në vijim dhe të rihapin qarkullimin sapo kushtet ta lejojnë. Udhëtarët që kanë planifikuar lëvizje drejt Eubesë së Veriut këshillohen të informohen paraprakisht për gjendjen e rrugëve dhe të ndjekin udhëzimet e policisë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu