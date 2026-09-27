Stuhi e fortë godet Evianë, mbyllet rruga Pagontas–Derveni nga rrëshqitjet e dheut
Autoritetet greke mbyllën përkohësisht rrugën Pagontas–Derveni për në Eubenë e Veriut, ndërsa makineritë e rajonit dhe policia janë në vendngjarje. Shërbimet e emergjencës janë në gatishmëri të lartë.
Një stuhi e fortë me shi të dendur goditi natën e së shtunës Evianë qendrore dhe veriore, duke shkaktuar rrëshqitje dheu dhe probleme në rrjetin rrugor, siç njofton ProtoThema në botimin e mëngjesit të sotëm, 27 shtator.
Autoritetet kanë mbyllur përkohësisht për qarkullim rrugën Pagontas–Derveni për në Eubenë e Veriut, sipas raportimit të larissatime.gr, pas rrëshqitjeve të dheut që kanë prekur aksin rrugor dhe e kanë bërë atë të pakalueshëm për automjetet.
Nënkryetari i rajonit të Eviasë, Jorgos Kelaiditis, i deklaroi evima.gr se në vendngjarje kanë shkuar makineritë e rajonit dhe forcat e policisë, ndërsa rruga do të mbetet e mbyllur për arsye parandaluese derisa të ulet intensiteti i fenomenit.
Policia, Shërbimi Zjarrfikës dhe shërbimet e pushtetit vendor ndodhen në gatishmëri të lartë dhe po monitorojnë situatën në zonat e prekura. Qytetarët këshillohen të tregojnë kujdes të shtuar në lëvizje, pasi rreziku i rrëshqitjeve të reja dhe i akumulimit të ujit në rrugë mbetet i lartë.
Autoritetet pritet të ri-vlerësojnë situatën në orët në vijim dhe të rihapin qarkullimin sapo kushtet ta lejojnë. Udhëtarët që kanë planifikuar lëvizje drejt Eubesë së Veriut këshillohen të informohen paraprakisht për gjendjen e rrugëve dhe të ndjekin udhëzimet e policisë.
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