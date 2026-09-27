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27 Sht 2026
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Mille-feuille francez — ëmbëlsira klasike me petë krokante dhe krem patisserie «Tender Loving Care» i Mike Leigh fiton Guaskën e Artë në San Sebastián — juria nderon “filmin e fundit” të regjisorit 83-vjeçar Një dekadë Golden Knights: Ekipi që transformoi peizazhin sportiv të Las Vegasit Arabia Saudite akuzon Iranin për “sulme flagrante” në OKB: kërkon dënimin ndërkombëtar të Huthi-ve Zëdhënësi i ushtrisë iraniane paralajmëron “teknologji të reja ushtarake” dhe “surpriza” kundër çdo agresioni
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Film

«Tender Loving Care» i Mike Leigh fiton Guaskën e Artë në San Sebastián — juria nderon “filmin e fundit” të regjisorit 83-vjeçar

Regjisori britanik, që nuk mundi të udhëtonte për arsye shëndetësore, fitoi edhe çmimin për skenarin më të mirë dhe Shell-in e Argjendtë për interpretimin kryesor

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Regjisori britanik Mike Leigh në Festivalin e Kanës, 2014. (Foto: Georges Biard / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

SAN SEBASTIÁN – Edicioni i 74-t i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në San Sebastián u mbyll mbrëmjen e së shtunës me një nderim të trefishtë për regjisorin britanik Mike Leigh: drama e tij «Tender Loving Care» fitoi çmimin kryesor, Guaskën e Artë për filmin më të mirë, bashkë me çmimin për skenarin më të mirë dhe Shell-in e Argjendtë për interpretimin kryesor (Kate O’Flynn), siç raporton AFP.

Leigh, 83 vjeç, nuk mundi të udhëtonte për në Spanjë për shkak të sëmundjes muskulare (mioziti) dhe e pranoi çmimin përmes një video-mesazhi: «Më vjen keq që nuk mund të jem me ju… Çfarë nderi i madh. Faleminderit dhe dashuri për të gjithë.» Juria e këtij edicioni kryesohej nga regjisori amerikan Ira Sachs, ndërsa filmi thuhet se është i fundit i karrierës së gjatë të Leigh-t.

«Tender Loving Care», që pati premierën botërore në Telluride më herët këtë muaj, rrëfen historinë e dy punonjësve sociale në Londër, Amy-t (Kate O’Flynn) dhe Rosie-t (Alice Bailey Johnson), ndërsa babai i Amy-s fillon të shfaqë shenjat e hershme të demencës.

Çmime të tjera të mbrëmjes: Çmimi Special i Jurisë iu dha «Border» të Ah Biao-s, Shell-i i Argjendtë për regjisorin më të mirë shkoi për Amanda Kernell-in («Brace Your Heart»), ndërsa Çmimin e Publikut e fitoi «La Bola Negra» e Javier Calvo-s dhe Javier Ambrossi-t — i njëjti film që një javë më parë fitoi edhe Çmimin e Publikut në Toronto.

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