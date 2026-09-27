«Tender Loving Care» i Mike Leigh fiton Guaskën e Artë në San Sebastián — juria nderon “filmin e fundit” të regjisorit 83-vjeçar
Regjisori britanik, që nuk mundi të udhëtonte për arsye shëndetësore, fitoi edhe çmimin për skenarin më të mirë dhe Shell-in e Argjendtë për interpretimin kryesor
SAN SEBASTIÁN – Edicioni i 74-t i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në San Sebastián u mbyll mbrëmjen e së shtunës me një nderim të trefishtë për regjisorin britanik Mike Leigh: drama e tij «Tender Loving Care» fitoi çmimin kryesor, Guaskën e Artë për filmin më të mirë, bashkë me çmimin për skenarin më të mirë dhe Shell-in e Argjendtë për interpretimin kryesor (Kate O’Flynn), siç raporton AFP.
Leigh, 83 vjeç, nuk mundi të udhëtonte për në Spanjë për shkak të sëmundjes muskulare (mioziti) dhe e pranoi çmimin përmes një video-mesazhi: «Më vjen keq që nuk mund të jem me ju… Çfarë nderi i madh. Faleminderit dhe dashuri për të gjithë.» Juria e këtij edicioni kryesohej nga regjisori amerikan Ira Sachs, ndërsa filmi thuhet se është i fundit i karrierës së gjatë të Leigh-t.
«Tender Loving Care», që pati premierën botërore në Telluride më herët këtë muaj, rrëfen historinë e dy punonjësve sociale në Londër, Amy-t (Kate O’Flynn) dhe Rosie-t (Alice Bailey Johnson), ndërsa babai i Amy-s fillon të shfaqë shenjat e hershme të demencës.
Çmime të tjera të mbrëmjes: Çmimi Special i Jurisë iu dha «Border» të Ah Biao-s, Shell-i i Argjendtë për regjisorin më të mirë shkoi për Amanda Kernell-in («Brace Your Heart»), ndërsa Çmimin e Publikut e fitoi «La Bola Negra» e Javier Calvo-s dhe Javier Ambrossi-t — i njëjti film që një javë më parë fitoi edhe Çmimin e Publikut në Toronto.
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