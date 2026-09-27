Trump miraton standardet e reja të ekonomisë së karburantit, shfuqizon rregullat e Biden-it për makinat elektrike
Presidenti amerikan e quajti vendimin një “DITË TË MADHE” për punëtorët dhe konsumatorët, duke premtuar ulje çmimesh për makinat e reja.
Presidenti Donald Trump njoftoi të shtunën në mbrëmje (26 shtator 2026) se ka miratuar standardet e reja federale të ekonomisë së karburantit, duke shfuqizuar rregullat e epokës së Biden-it që synonin nxitjen e makinave elektrike, siç njofton Reuters.
Trump e quajti vendimin një “DITË TË MADHE” për punëtorët dhe konsumatorët amerikanë, duke pretenduar në postimin e tij në Truth Social se standardet e reja do të heqin “shpenzimet e kota” nga ndërtimi i makinave në Amerikë dhe do të ulin çmimet e makinave të reja me mijëra dollarë për familjet amerikane.
Sekretari i Transportit, Sean Duffy, tha se administrata do ta shpallë formalisht ndryshimin të hënën, sipas Washington Examiner. Sipas rregullave të administratës së Biden-it, prodhuesit e makinave përballeshin me standardin prej 50.4 milje për gallon, ndërsa një propozim i dhjetorit do ta ulte kërkesën në mesatarisht 34.5 milje për gallon për makinat dhe kamionët e lehtë në vitin model 2031.
Kongresi tashmë ka hequr gjobat për prodhuesit që nuk i plotësojnë standardet e kilometrazhit, duke i kursyer industrisë qindra miliona dollarë.
Trump falënderoi sekretarët Sean Duffy dhe Howard Lutnick dhe e lidhi vendimin me kthimin e fabrikave në Michigan, Ohio, Indiana dhe Karolinën e Jugut, duke thënë se “mbi 100 miliardë dollarë po investohen në automjetet amerikane”.
Grupet mjedisore kritikuan tërheqjen, duke paralajmëruar se do të rrisë emetimet e makinave dhe përfaqëson tërheqje nga objektivat klimatike.
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