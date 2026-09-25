🌫️
Tiranë 13°C · Mjegull 25 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.43 ▼2.3%
ARI 4,322 ▲0.55%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $83,680 ▼ -0.73% ETH $2,679 ▼ -0.27% XRP $1.5547 ▲ +1.61% SOL $121.1400 ▲ +3.84%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.43 ▼2.3 % ARI 4,322 ▲0.55 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.43 ▼2.3 % ARI 4,322 ▲0.55 %
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
25 Sht 2026
Breaking
Maqedonasit bastojnë më shumë sesa investojnë: 852 milionë euro në lojërat e fatit, vetëm 372 milionë në fondet investuese Kinematografi polak Łukasz Żal fiton ‘Kamerën e Artë 300’ në festivalin ‘Vëllezërit Manaki’ Volejboll Femra, Kupa e Shqipërisë: Studenti-Partizani, është finale Sam Darnold rikthehet në formacion dhe do të nisë për Seahawks ndaj Commanders Policia e Kosovës dhe FBI-ja forcojnë bashkëpunimin në luftën kundër krimit
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Araghchi në OKB: “SHBA-ja zgjodhi agresionin, kërcënimet, atentatet dhe luftën ekonomike”

· 1 min lexim
Abbas Araghchi, ministër i Jashtëm i Iranit

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka folur në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork për konfliktin me Shtetet e Bashkuara, duke akuzuar Uashingtonin se ka zgjedhur rrugën e forcës.

Salla e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork
Salla e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork

“SHBA-ja zgjodhi rrugën e kundërt: agresionin, kërcënimet, atentatet, luftën ekonomike dhe përdorimin e forcës”, tha Araghchi. Ai shtoi se Irani ka treguar vazhdimisht angazhimin e tij për të drejtën ndërkombëtare dhe diplomacinë, edhe përballë sulmeve.

Deklaratat vijnë në një moment tensionesh të larta diplomatike, me Iranin që përmes ndërmjetësve i ka paraqitur Uashingtonit një plan për ri-hapjen e Ngushticës së Hormuzit brenda shtatë ditëve dhe përfundimin e luftës — plan që bazohet në Memorandumin e Mirëkuptimit të 17 qershorit.

Araghchi ka zhvilluar këtë javë në Nju Jork një sërë takimesh dypalëshe, përfshirë ato me homologët egjiptianë dhe sauditë, në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/25/iran-war-live-tehran-wants-washington-to-re-enter-mou-before-us-midterms

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu