Araghchi në OKB: “SHBA-ja zgjodhi agresionin, kërcënimet, atentatet dhe luftën ekonomike”
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka folur në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork për konfliktin me Shtetet e Bashkuara, duke akuzuar Uashingtonin se ka zgjedhur rrugën e forcës.
“SHBA-ja zgjodhi rrugën e kundërt: agresionin, kërcënimet, atentatet, luftën ekonomike dhe përdorimin e forcës”, tha Araghchi. Ai shtoi se Irani ka treguar vazhdimisht angazhimin e tij për të drejtën ndërkombëtare dhe diplomacinë, edhe përballë sulmeve.
Deklaratat vijnë në një moment tensionesh të larta diplomatike, me Iranin që përmes ndërmjetësve i ka paraqitur Uashingtonit një plan për ri-hapjen e Ngushticës së Hormuzit brenda shtatë ditëve dhe përfundimin e luftës — plan që bazohet në Memorandumin e Mirëkuptimit të 17 qershorit.
Araghchi ka zhvilluar këtë javë në Nju Jork një sërë takimesh dypalëshe, përfshirë ato me homologët egjiptianë dhe sauditë, në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/25/iran-war-live-tehran-wants-washington-to-re-enter-mou-before-us-midterms
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