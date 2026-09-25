IRGC: Irani po krijon “parandalim strategjik të përhershëm” kundër SHBA-së
Një zëdhënës i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) ka deklaruar se Irani ka dalë fitues nga konflikti me Shtetet e Bashkuara dhe tashmë po krijon një “parandalim strategjik të përhershëm” për të parandaluar sulmet e ardhshme.
Në komente të transmetuara nga televizioni shtetëror iranian IRIB, zëdhënësi pretendoi se SHBA-ja nuk ka arritur të dëmtojë aftësitë raketore të Iranit pavarësisht muajve të bombardimeve. Ai shtoi se forcat e armatosura iraniane janë “më të përgatitura se kurrë” për çdo përballje të ardhshme.
Deklarata përkon me një klimë të ashpër retorike nga të dyja palët, ndërsa lufta afro shtatë mujore vazhdon dhe përpjekjet diplomatike në OKB kërkojnë një rrugëdalje përmes ri-hapjes së Ngushticës së Hormuzit.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/25/iran-war-live-tehran-wants-washington-to-re-enter-mou-before-us-midterms
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