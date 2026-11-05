Arrestohen tre persona në Serbi për falsifikim diplomash, grupi dyshohet se përfitoi rreth 20 milionë dinarë
Pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë (Drejtoria e Policisë Kriminale — Shërbimi për Luftën kundër Krimit të Organizuar, në bashkëpunim me shërbimet kundër korrupsionit dhe për shtypjen e kriminalitetit), me urdhër të Prokurorisë Publike për Krimin e Organizuar, arrestuan tre anëtarë të një grupi të organizuar kriminal, siç njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë. Të arrestuarit janë J. A. (40 vjeç), D. R. (45) dhe V. M. (52). Ata dyshohen për bashkim për kryerjen e veprave penale dhe falsifikim të dokumenteve në vazhdimësi, ndërsa D. R. dhe V. M. ngarkohen edhe me shpërdorim të detyrës zyrtare. Njoftimin e MPB-së e përcjellin portali TriK dhe TV Palma Plus.
Sipas MPB-së, të dyshuarit, nga tetori 2021 deri në qershor 2026, në një shtypshkronjë ilegale në territorin e Beogradit prodhuan më shumë se 100 dokumente të falsifikuara — dëftesa, diploma të shkollave të mesme, të larta dhe fakulteteve, vërtetime provimesh dhe diploma master — të bëra me porosi, që blerësit t’i përdornin si dokumente origjinale të fituara ligjërisht. Grupi dyshohet se përfitoi në mënyrë të paligjshme rreth 20 milionë dinarë.
Sipas dyshimeve, D. R., si punonjës administrativ i një shkolle të mesme në Novi Pazar, tejkaloi kompetencat dhe u lëshoi shumë personave dëftesa, diploma e vërtetime të falsifikuara të asaj shkolle, ndërsa V. M. gjente personat e interesuar dhe ia dorëzonte të dhënat e dokumentacionin D. R.-së për prodhimin e dokumenteve.
Kallëzimi penal përfshin edhe anëtarin e grupit V. Đ. dhe organizatorin e dyshuar B. D. (52), person përgjegjës i së njëjtës shkollë të mesme në Novi Pazar; të dy ndodhen tashmë në paraburgim.
Kontrollet janë në vazhdim në disa lokacione në Beograd, Novi Pazar dhe Rashkë (Raška), ku deri tani janë gjetur dhjetëra dokumente të falsifikuara, diploma e vërtetime, si dhe para. Të arrestuarve u është caktuar ndalimi deri në 48 orë, pas të cilit, me kallëzimin penal, do të dërgohen në prokurorinë kompetente. Të gjithë personat janë të dyshuar; fajësia nuk është vërtetuar me vendim gjyqësor.
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