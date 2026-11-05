Mukhtar shpallet MVP i Nashville, Surridge sulmuesi i vitit në çmimet e klubit për 2026
Nashville SC, fitues i Supporters’ Shield, njoftoi mbrëmjen e kaluar fituesit e çmimeve të klubit për 2026 në Darkën e Çmimeve të Fundvitit, të paraqitur nga Renasant Bank, në një ceremoni private me lojtarë dhe staf në GEODIS Park, siç njoftoi Nashville SC në faqen e tij zyrtare.
MVP: Hany Mukhtar. Mesfushori u shpall Lojtari më i Vlefshëm i Nashville për sezonin 2026, pasi regjistroi 25 kontribute goli këtë sezon — 17 gola dhe 8 asistime — shifër që e rendit të shtatin në MLS. Mukhtar u bë lojtari i parë në historinë e ligës me të paktën 25 kontribute goli në pesë sezone të ndryshme. All-Star dhe kapiten i skuadrës, ai është vetëm një gol larg 100 golave në karrierë në sezonin e rregullt, një arritje që do ta bënte lojtarin e 14-të në historinë e MLS-së që e arrin këtë shifër.
Sulmuesi i Vitit: Sam Surridge. Surridge shënoi 19 gola në sezonin e rregullt, më shumë në skuadër dhe i katërti në MLS, ndërsa 7 golat e tij fitues janë më shumë në ligë. Ai shënoi golat që siguruan Supporters’ Shield, më 24 tetor te CF Montréal, dhe që barazuan rekordin prej 74 pikësh të Inter Miami të 2024-s, më 1 nëntor kundër New York Red Bulls. Surridge kaloi shifrën e 20 golave në të gjitha garat për të dytin sezon radhazi.
Mbrojtësi i Vitit: Maxwell Woledzi. Në sezonin e tij të parë te Nashville, Woledzi u bë shtylla e mbrojtjes që kryeson MLS-në për ndeshje pa gol të pësuar (16) dhe gola të pësuar më pak (25). Ai regjistroi 3 kontribute — 2 gola dhe 1 asistim — dhe ishte një nga vetëm dy lojtarët e Nashville, së bashku me Mukhtar, që luajti në të 33 ndeshjet e sezonit të rregullt.
Ardhja e Re e Vitit: Cristian Espinoza. I ardhur si lojtar i lirë para sezonit, Espinoza regjistroi 19 kontribute — 4 gola dhe 15 asistime. Të 15 asistimet e tij janë rekord personal dhe të tretat në MLS, ndërsa më 1 nëntor ai arriti 100 asistime në karrierë, duke u bërë lojtari i 13-të në historinë e ligës që e arrin këtë shifër.
Goli i Vitit: Andy Najar. Çmimi shkoi për golin fitues të Najar në minutën e 95-të kundër Columbus Crew në GEODIS Park më 22 gusht, pas kombinimit me Jeisson Palacios dhe Bryan Acosta.
Humanitari i Vitit: Josh Bauer, për punën e tij me Friends Life Community.
Çmimet vijnë në fund të një sezoni historik për Nashville. Klubi fitoi Supporters’ Shield-in e parë në historinë e tij dhe vendosi rekorde skuadre për pikë (74), fitore në MLS (22), gola (69) dhe ndeshje pa gol të pësuar (16), me një ndeshje ende për t’u luajtur. Në shtëpi, Nashville regjistroi 15 fitore, 0 humbje dhe 2 barazime — rekorde të MLS-së për fitore në shtëpi (15) dhe pikë në shtëpi (47) — duke u bërë klubi i dytë në histori që e mbyll sezonin pa humbje në shtëpi për herë të dytë.
Nashville e mbyll sezonin e rregullt të shtunën në Ditën e Vendimeve te FC Cincinnati, ku një fitore ose barazim do ta thyente rekordin prej 74 pikësh.
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