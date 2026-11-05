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Serbia

Bordi i deritanishëm i RTS-së akuzon REM-in për krizën institucionale: shërbimi publik mbetet pa të tre organet drejtuese

Bordi i deritanishëm i Radio-Televizionit të Serbisë thotë se kriza vjen nga mosveprimi i REM-it, i cili nuk e shpalli konkursin për anëtarët e rinj në janar, siç e kërkon ligji; pas dorëheqjes së drejtoreshës së përgjithshme Manja Grčić, RTS-ja mbetet praktikisht pa të tre organet e drejtimit të parashikuara me ligj.

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Bordi i deritanishëm drejtues (Upravni odbor) i Radio-Televizionit të Serbisë (RTS) reagoi me një deklaratë, të publikuar në faqen e RTS-së, ndaj letrës së Organit Rregullator të Mediave Elektronike (REM) për statusin e Bordit, siç njofton portali Naslovi.

Sipas deklaratës së Bordit, letra e REM-it e datës 4 nëntor konstaton se gjashtë anëtarëve të Bordit u ka përfunduar mandati më 13 korrik 2026 dhe njëkohësisht kundërshton mendimin e Ministrisë së Informimit dhe Telekomunikacioneve, sipas të cilit anëtarët mund të vazhdonin detyrën deri në emërimin e anëtarëve të rinj.

Bordi thekson se Ligji për shërbimet mediatike publike e detyron Këshillin e REM-it të shpallë konkursin publik për emërimin e anëtarëve të Bordit gjashtë muaj para përfundimit të mandatit — në këtë rast që në janar 2026 — dhe se REM-i nuk e ka bërë këtë as deri më sot; kundërshtimin e mendimit të ministrisë Bordi e quan “të papërshtatshëm”.

Sipas Bordit, pasojat janë serioze: pas dorëheqjes së drejtoreshës së përgjithshme Manja Grčić, kundërshtimit të legjitimitetit të Bordit dhe moskonstituimit të Këshillit të ri Programor, RTS-ja “praktikisht mbetet pa të tre organet e drejtimit të parashikuara me ligj”, sipas reagimit të Bordit, që e përcjellin Danas dhe N1.

Bordi vë në dukje se letra e REM-it thotë se funksionimi rrjedhës do ta sigurojë personi ekzistues i autorizuar për përfaqësim, por — sipas Bordit — kompetencat e atij personi janë të kufizuara dhe nuk mund t’i zëvendësojnë organet drejtuese; REM-i, nga ana e tij, ka njoftuar se do të miratojë me procedurë urgjente rregulloren e harmonizuar, pastaj do të shpallë konkursin dhe do të zgjedhë përbërjen e re të Bordit.

Bordi paralajmëron se në fund të vitit duhet të miratohen plani i biznesit për 2027-ën, plani financiar dhe plani i prokurimeve publike, të gjitha në kompetencë të Bordit, dhe pyet se kush do t’i marrë ato vendime e do të nënshkruajë kontrata në emër të RTS-së; Bordi thekson gjithashtu se REM-i u deklarua zyrtarisht për herë të parë gati katër muaj pas miratimit të mendimit të ministrisë, pikërisht kur Bordi duhej të zgjidhte drejtorin e përgjithshëm në detyrë, dhe se përgjegjësinë për zhvillimet e mëtejshme ua lë atyre që janë kompetentë.

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