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WWE

Mark Shapiro: Rreziku për WrestleMania 43 në Arabinë Saudite është minimal, TKO ka marrë gjysmën e pagesës

· 2 min lexim

Presidenti i TKO Group Holdings, Mark Shapiro, foli gjatë sesionit të pyetjeve dhe përgjigjeve në thirrjen e fitimeve të TKO-së për vitin 2026 për WrestleMania 43, e cila pritet të mbahet në Arabinë Saudite në prill 2027, siç raporton Fightful. I pyetur për rrezikun e anulimit apo të zhvendosjes së eventit për shkak të konfliktit të vazhdueshëm në Lindjen e Mesme, Shapiro tha se rreziku është jashtëzakonisht minimal.

Sipas Shapiro-s, TKO ka përballuar ngjitjen e vështirë këtë vit, asnjë event nuk është ndërprerë dhe të gjitha eventet në Lindjen e Mesme janë organizuar në mënyrë të përsosur.

Tre evente kanë mbetur këtë vit, dhe njëri prej tyre është Crown Jewel më 7 nëntor, i cili pritet të jetë një event i madh. Shapiro tha se janë “all systems go” — gjithçka është gati.

Partnerët sauditë kanë paguar tashmë gjysmën e pagesës paraprakisht dhe TKO i ka marrë fondet, tha Shapiro. Edhe nëse eventi do të duhej të zhvendosej ndonjëherë — ai nuk do të anulohej kurrë — TKO me siguri dhe patjetër do ta merrte pagesën edhe për gjysmën tjetër. “Qoftë shi, qoftë diell, ne do ta marrim pagesën e gjysmës tjetër”, tha ai.

Si plan rezervë, Shapiro përmendi një listë të gjatë qytetesh, kryesisht në Shtetet e Bashkuara, ku WrestleMania mund të zhvendosej. Qytetet janë rreshtuar dhe janë të gatshme, tha ai. Në rast të një zhvendosjeje në minutën e fundit, TKO nuk do ta merrte F.I.P.-në, por do ta merrte shitjen e plotë të biletave. Shapiro tha se ata nuk janë të shqetësuar.

Një datë apo data të sakta për WrestleMania 43 nuk janë shpallur ende.

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