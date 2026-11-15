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15 Nën 2026
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Arrestohet polici kufitar në Serbi, u kap gjatë dorëzimit të rreth 30 kilogramëve kanabis në Zemun

Një polic kufitar 22-vjeçar nga Prijepolja dhe një 55-vjeçar u arrestuan në Zemun gjatë tentativës për dorëzimin e rreth 30 kilogramëve kanabis; në vendin e dorëzimit u gjetën edhe rreth 2 kilogramë të tjerë.

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Siç njofton N1, me urdhër të Prokurorisë së Lartë Publike në Beograd, në Zemun u arrestuan I.Č. (22) nga Prijepolja, i punësuar në Administratën e Policisë Kufitare, dhe D.K. (55), gjatë tentativës për dorëzimin e rreth 30 kilogramëve kanabis.

Sipas raportimit të RTS-së, të dy dyshohen për veprën penale të prodhimit të paautorizuar dhe vendosjes në treg të drogave narkotike. Arrestimi u krye nga zyrtarët e Departamentit për Kontrollin e Ligjshmërisë në Punën e Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Sipas hetuesve, I.Č. e mbante dhe e transportonte kanabisin pa autorizim, me qëllim shitjen, duke synuar t’ia dorëzonte D.K.-së.

Gjatë kontrollit të vendit ku duhej të bëhej dorëzimi, u gjetën edhe rreth 2 kilogramë të tjerë kanabis.

Të dy të dyshuarit u caktuan paraburgim deri në 48 orë, pas së cilës do të sillen për marrje në pyetje në Prokurorinë e Lartë Publike në Beograd.

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