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15 Nën 2026
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Kosova

Fermeri pretendon se refuzoi 11 mijë franga për dashin: E kam lënë për Thaçin kur të lirohet

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Fermeri pretendon se refuzoi 11 mijë franga për dashin: E kam lënë për Thaçin kur të lirohet

Një fermer nga Gjakova, i cili merret me mbarështimin e deleve, thotë se për një nga deshtë e tij janë paguar 11 mijë franga zvicerane.

Ai pretendon se bëhet fjalë për një rast të jashtëzakonshëm, duke shtuar se delet e tij kanë vlera të veçanta dhe kërkojnë përkujdesje të vazhdueshme.

Fermeri tregon për Tv Dukagjinin se aktualisht ka rreth 100 deri në 120 krerë dele, ndërsa shton se grumbullimi dhe shtimi i tyre nuk është i lehtë, pasi jo të gjithë fermerët janë të gatshëm t’i shesin.

Ai thotë se merret me përzgjedhjen e deleve, duke blerë krerë të ndryshëm dhe duke i mbarështuar me kujdes të veçantë, në mënyrë që t’i ruajë dhe t’i përmirësojë karakteristikat e tyre.

Fermeri tregon gjithashtu se delet i trajton sikur të ishin fëmijët e tij, duke u kushtuar kujdes të veçantë që nga lindja.

Në mesin e deklaratave të tij, ai përmend edhe ish-presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, për të cilin thotë se ka ruajtur një dash me shpresën që t’ia dhurojë në rast të lirimit të tij.

Ai shton se është i hapur për vizitorë dhe media, duke i ftuar të interesuarit që të shkojnë për t’i parë nga afër delet dhe të krijojnë vetë një përshtypje për pretendimet e tij./Telegrafi/

– YouTube youtu.be

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