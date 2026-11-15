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15 Nën 2026
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Europa

Blloqet e reja për të ndaluarit vetëm 20 metra nga pompa e ujërave të zeza, Thames Water paralajmëron erëra dhe insekte në Campsfield

Plani i Home Office për ta zgjeruar qendrën e ndalimit Campsfield House në Oxfordshire nga 160 në 400 shtretër përballet me kundërshtime, pasi kompania e ujit paralajmëron se blloqet e reja do të jenë vetëm 20 metra nga një stacion pompimi i ujërave të zeza.

· 3 min lexim
Blloqet e reja për të ndaluarit vetëm 20 metra nga pompa e ujërave të zeza, Thames Water paralajmëron erëra dhe insekte në Campsfield

Plani i Ministrisë së Brendshme britanike (Home Office) për të ndërtuar blloqe të reja akomodimi për azilkërkuesit e ndaluar pranë një pompe të ujërave të zeza po përballet me kundërshtime, pasi zyrtarë të kompanisë së ujit kanë paralajmëruar se të ndaluarit duhet të presin tufa insektesh dhe erëra të këqija, siç njofton The Guardian. Blloqet e reja të sigurta në qendrën e largimit të emigrantëve Campsfield House në Oxfordshire do të jenë vetëm 20 metra nga një stacion pompimi i ujërave të zeza, sipas një parashtrese me shkrim të Thames Water.

Një menaxher i lartë zhvillimi i kompanisë shkroi se ndërtimi mund të sjellë “efekte mbi komoditetin, përfshirë erëra, zhurmë, dridhje, ndriçim të lidhur me punimet e mirëmbajtjes, insekte dhe miza” për këdo që do të banojë aty, ndërsa në një parashtresë të mëparshme kompania kishte shkruar se zhvillimi mund të çojë në përmbytje me ujëra të zeza. Thames Water kërkoi edhe një studim ndikimi për të përcaktuar nëse zhvillimi do t’i mbingarkojë rrjetet lokale të ujërave të zeza, të ujërave sipërfaqësore dhe të furnizimit me ujë. Paralajmërimet vijnë ndërsa qeveria synon ta zgjerojë rrjetin e qendrave të ndalimit të emigrantëve me 40 për qind.

Qendra pranë Kidlingtonit u rihap në dhjetor 2025, pasi ishte mbyllur në vitin 2018 pas vitesh problemesh, përfshirë vetëvrasje, trazira, arratisje dhe ankesa për kushtet. Home Office planifikon ta rrisë kapacitetin e saj nga 160 në 400 shtretër dhe të shndërrojë ndërtesat ekzistuese. Parashtresat me shkrim, përfshirë atë të Thames Water, do të dëgjohen në një hetim publik që nis më 14 dhjetor, ndërsa këshilli i qarkut të Oxfordshire e ka kundërshtuar zyrtarisht zgjerimin, duke thënë se ai rrezikon të shtojë shqetësimin publik, dhe ka kërkuar mbylljen e përhershme të qendrës.

Ally Swadling, nga organizata bamirëse Right to Remain, tha se shqetësimet e Thames Water tregojnë sa pak rëndësi po u kushtohet standardeve më bazë të higjienës dhe dinjitetit njerëzor, ndërsa Imran Hussain, nga Refugee Council, tha se ndalimi është një përvojë e dëmshme që duhet përdorur vetëm si mjet i fundit dhe se qeveria duhet të përdorë alternativa në komunitet. Një zëdhënës i Home Office tha se ministria është e sigurt në planet e saj për Campsfield dhe do të vazhdojë të bashkëpunojë me Inspektoratin e Planifikimit; sipas Home Office, gati 80 mijë njerëz janë kthyer ose dëbuar nga Britania që nga zgjedhjet e vitit 2024 deri në fund të qershorit 2026, një rritje prej 52 për qind krahasuar me dy vitet e mëparshme.

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