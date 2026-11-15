Shtabi i Përgjithshëm konfirmon goditjet: Ukraina sulmoi aeroportin e Akhtubinskut dhe bazën e dronëve Tsymbulova në Orjol
Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës konfirmoi se forcat ukrainase goditën më 15 nëntor aeroportin ushtarak të Akhtubinskut në rajonin e Astrakhanit dhe bazën e magazinimit, përgatitjes dhe lëshimit të dronëve Tsymbulova në rajonin e Orjolit, siç njofton Kyiv Independent.
Akhtubinsk strehon Qendrën Shtetërore të Testimit të Fluturimeve nr. 929, një nga objektet kryesore ruse për testimin e avionëve dhe armëve të reja. Rusia e përdor aeroportin për bombarduesit Su-34, të cilët sulmojnë me bomba rrëshqitëse qytetet dhe pozicionet ukrainase.
Pas goditjes u regjistrua një shpërthim i fuqishëm dytësor në një depo municionesh, ku ruheshin përbërës për raketat ajrore të drejtuara. Kanali Exilenova Plus kishte raportuar më herët të paktën 30 shpërthime, ndërsa u godit edhe një radar-altimetër i lëvizshëm PRV-13.
Aeroporti ndodhet rreth 650 km në lindje të territorit të kontrolluar nga Ukraina dhe rreth 30 km në perëndim të kufirit me Kazakistanin. Guvernatori Igor Babushkin tha se 31 dronë u shkatërruan në veri të rajonit gjatë natës.
Baza Tsymbulova, pranë vendbanimit Tsimbulova në rajonin e Orjolit, përdoret nga Rusia për magazinimin, përgatitjen dhe lëshimin e dronëve sulmues kundër qyteteve dhe infrastrukturës civile e energjetike të Ukrainës.
Sfondi: një Su-57 u dëmtua në Akhtubinsk më 29 tetor dhe një Su-34 më 20 gusht.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.