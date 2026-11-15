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Politika

Miratohen tre projektligjet kyçe për kriptoasetet, sigurinë detare dhe strehimin social

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sigurinë detare dhe

Nën drejtimin e kryetares Anila Denaj, Komisioni për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm ka zhvilluar mbledhjen e radhës, gjatë së cilës është shqyrtuar dhe miratuar një paketë prej tre projektligjesh me rëndësi strategjike për tregjet financiare, sigurinë detare dhe mbështetjen sociale.

Pikat kryesore të shqyrtuara në mbledhje

Tregjet e kriptoaseteve

I pranishëm në seancë, zëvendësministri i Ekonomisë dhe Inovacionit, Martin Kajo, theksoi se nisma synon “të krijojë një kuadër ligjor për funksionimin dhe mbikëqyrjen e tregut të kriptoaseteve në Shqipëri”, duke garantuar transparencë, mbrojtje të investitorëve dhe standarde evropiane. Pas prezantimit nga relatori Klevis Jahaj, projektligji u miratua në parim, nen për nen dhe në tërësi.

Siguria Detare dhe Memorandumi i Parisit

Me praninë e zëvendësministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, Edona Bilali, dhe relatorit Pirro Vëngu, komisioni shqyrtoi pranimin e ndryshimeve të Memorandumit të Mirëkuptimit të Parisit. Qëllimi kryesor i kësaj nisme është “forcimi i sigurisë detare, përmirësimi i kontrolleve shtetërore portuale dhe garantimi i respektimit të standardeve ndërkombëtare”.

Edhe ky projektligj mori dritën jeshile nga anëtarët e komisionit.

Politikat e Strehimit Social

Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, prezantoi ndryshimet në ligjin për strehimin social, të cilat synojnë “përmirësimin e politikave publike dhe të mekanizmave që mbështesin individët dhe familjet në nevojë për strehim”.

Pasi relatorja Besa Spaho paraqiti çështjet përkatëse, u miratuan tre amendamentet e propozuara nga deputetët Taulant Balla, Fatmir Xhafaj dhe Erion Malaj, përpara se projektligji të votohej përfundimisht në parim, nen për nen dhe në tërësi.

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