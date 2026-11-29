Google ndalon punimet në qendrën e të dhënave në Belgjikë: i ndaluam në pritje të udhëzimeve të reja
Google ka konfirmuar të shtunën se ka ndalur punimet në qendrën e saj të re të të dhënave për inteligjencën artificiale në Farciennes të Belgjikës, siç njofton BBC, pas urdhrit të autoriteteve të Wallonisë për ndalimin e ndërtimit. Kompania tha se punimet janë pezulluar “në pritje të udhëzimeve të reja”.
Sipas AFP-së, zëdhënësi i qeverisë së Wallonisë, Nicolas Yernaux, e cilësoi ndërtimin si “një shkelje të madhe — ndërtimi i paligjshëm i një ndërtese që mbulon tre hektarë”. Inspektorët rajonalë vizituan kantierin të enjten dhe dhanë verbalisht urdhrin e ndalimit për rreth 300 punëtorë, ndërsa një raport po i dërgohet prokurorisë publike.
Mosmarrëveshja lidhet me lejen e ndërtimit: leja origjinale parashikonte ftohje me ajër, por Google kërkoi ta ndryshonte atë për të ftohur objektin me ujë të marrë nga lumi i afërt Sambre. Autoritetet rajonale e refuzuan kërkesën në gusht, por punimet vazhduan, duke nxitur ankesa nga banorët dhe grupet mjedisore. Joeri Thijs nga Greenpeace Belgjika tha se vazhdimi i ndërtimit pa leje është mosrespektim ndaj mjedisit, banorëve vendas dhe ligjit.
Google tha se vepron në Belgjikë prej më shumë se 15 vitesh dhe mbetet e angazhuar të respektojë ligjet vendore. Një seancë gjyqësore për çështjen është caktuar për vitin e ri.
Rasti vjen në një kohë kur në botë ka rreth 13,500 qendra të dhënash, 54 prej tyre në Belgjikë, dhe po rritet reagimi publik ndaj energjisë që ato konsumojnë.
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