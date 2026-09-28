Ndahet nga jeta Eleni Prokopiou, ylli i kinemasë së vjetër greke
Aktorja, kërcimtarja dhe koreografia e 23 filmave të Finos Film ndërroi jetë në Athinë në moshën 87-vjeçare; lajmin e bëri të ditur aktorja Melpo Kosti, njofton Protothema.
Trishtim ka mbërthyer botën e kinemasë greke: Eleni Prokopiou (greq. Ελένη Προκοπίου), aktorja, kërcimtarja dhe koreografia e shquar e kinemasë së vjetër greke, ndërroi jetë më 27 shtator 2026 në Athinë, në moshën 87-vjeçare, siç njofton Protothema. Lajmin e hidhur e bëri të ditur fillimisht aktorja Melpo Kosti, sipas raportimit të gazetës greke.
E lindur më 7 korrik 1939, Prokopiou nisi kërcimin që në moshën 6-vjeçare dhe shpejt u bë e njohur duke formuar me Vangelis Seilinos duetin e famshëm të kërcimit të teatrove të revistës së Athinës, përpara se të debutonte në kinema në vitin 1960.
Karriera e saj filmike zgjati deri në vitin 1972, me pjesëmarrje në 23 filma — shumë prej tyre të studios legjendare Finos Film — mes të cilëve «Randevu në ajër» (1965), «O emiris kai o kakomiris» (1964), «To prosopo tis imeras» (1965) dhe «Oi kyries tis avlis» (1966). Ajo formoi gjithashtu çift të pandashëm kinematografik me Giorgos Pantzas, me të cilin ndau ekranin në pesë filma, shkruan Protothema.
Në fillim të viteve ’70, aktorja u martua me biznesmenin Antonis Syrigos dhe u tërhoq përfundimisht nga skena, duke iu përkushtuar jetës private; nga kjo martesë lindi vajza e saj, Eirini.
Eleni Prokopiou mbetet një nga figurat më të dashura të epokës së artë të kinemasë greke, e kujtuar si për talentin në kërcim e koreografi, ashtu edhe për rolet që la pas në filmat klasikë të viteve ’60.
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