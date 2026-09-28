Houston Astros kualifikohen për playoff-in e MLB 2026 dhe shkruajnë histori
Houston Astros kanë siguruar kualifikimin për playoff-in e MLB 2026 duke fituar titullin e Divizionit të Ligës Amerikane, Perëndim (AL West). Ata vulosën vendin në postseason të dielën, pas humbjes 6-4 të Texas Rangers ndaj Minnesota Twins, dhe fituan ndeshjen e fundit të sezonit për t’u rikthyer në bilancin .500.
Siç raporton Bleacher Report, ky AL West është përshkruar si një nga divizionet më të dobët në histori të MLB, me një diferencë kolektive golash prej -469 para nisjes së ndeshjeve të së dielës. Që nga fillimi i epokës së wild-card në 1995, rekordi për numrin më të vogël të fitoreve nga një kampion divizioni mbahet ende nga San Diego Padres të vitit 2005 (82-80), dhe po ashtu ai sezon kishte diferencën më të dobët kolektive prej -490 që nga koha kur divizionet u formuan me pesë skuadra.
Megjithë statistikat e dobëta të divizionit, Astros arritën të rikthehen në playoff pas mungesës në 2025 — hera e parë që ata munguan në postseason që nga 2016. Ekipi mbështetet te Yordan Alvarez, i konsideruar ndër goditësit më të fortë në MLB, dhe ka thellësi në renditje me emra si Jeremy Peña, Yainer Díaz, Isaac Paredes dhe José Altuve. Në planin e goditjes dhe sulmit, kombinimi i këtyre emrave mund t’i bëjë ata konkurues të rrezikshëm në playoffs.
Në pjesën e pitching-ut, Hunter Brown do të kishte qenë kandidat për Çmimin Cy Young të Ligës Amerikane po të mos kishte humbur shumë kohë në fillim të sezonit, ndërsa Peter Lambert ka ofruar qëndrueshmëri pas eksperiencës në Japoni. Josh Hader vazhdon të konsiderohet një nga mbyllësit më të mirë me ERA 1.01. Houston mund të shpresojë të ndjekë shembullin e Arizona Diamondbacks të vitit 2023, që me vetëm 84 fitore në sezon të rregullt arrinin të përshkonin dy raundet e para nëpër fitore të njëpasnjëshme drejt Serisë Botërore; Sipas Bleacher Report, Astros do të kërkojnë të jenë një ekip surprizë në playoffs nëse i bashkojnë të gjitha elementet në kohën e duhur.
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