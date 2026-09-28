Washington Mystics 26-21 ndaj Atlanta Dream pas çerekut të parë
Washington Mystics kryesojnë 26-21 ndaj Atlanta Dream pas përfundimit të çerekut të parë në ndeshjen e 27 shtatorit 2026, në kuadër të Playoff-eve të WNBA. Ndeshja u transmetua në Amazon Prime Video.
Siç raporton Bleacher Report, çereku i parë u mbyll 26-21 dhe gjatë tij pati disa tentativa të rëndësishme që nuk u konkretizuan: Allisha Gray humbi një gjuajtje trepikëshe, skuadra e Dream mori një kërcim ofensiv dhe Lauren Betts nuk realizoi një goditje dypikëshe, ndërsa të dy ekipet kërkonin ritmin e takimit.
Takimi do të vazhdojë me pritshmëri për ndryshime taktike nga trajnerët dhe përpjekje për të rivendosur ekuilibrin në tabelë, ndërsa statistikat e detajuara do të tregojnë përparësitë e secilit ekip me kalimin e ndeshjes.
Përmbajtje shtesë dhe përmbledhje të lojës janë të disponueshme edhe te Bleacher Report.
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