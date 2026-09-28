Më shumë se dhjetë balerina të teatrit SNP padisin për mobing drejtoren Aja Jung
Balerinat e Teatrit Kombëtar Serb në Novi Sad kanë ngritur padi për mobing ndaj drejtores së baletit, Aja Jung, dhe kanë kërkuar shkarkimin e saj nga drejtimi i teatrit më të vjetër profesional në Serbi.
Më shumë se dhjetë balerina të Teatrit Kombëtar Serb (SNP) në Novi Sad kanë paditur për mobing drejtoren e baletit, Aja Jung, siç njofton televizioni N1, raportim të cilin e përcjell edhe gazeta Danas. Sipas N1, balerinat kanë vendosur të kërkojnë mbrojtje ligjore pas një periudhe të gjatë presioni në punë.
Përveç padisë, balerinat i kanë dërguar drejtimit të teatrit — institucionit më të vjetër profesional teatror në Serbi — edhe një iniciativë për shkarkimin e drejtores Jung, raporton Danas.
Ato thonë se “ardhja në punë me frikë” zgjat prej një viti e gjysmë. Sipas N1, deri më tani tetë balerinë janë pensionuar në mënyrë të paligjshme dhe më pas janë rikthyer në punë me vendime gjyqësore.
Balerinat pretendojnë gjithashtu se ndaj disa prej tyre janë nisur procedura disiplinore të pabazuara, ndërsa rreth 20 bashkëpunëtorë të jashtëm kanë lënë teatrin gjatë kësaj periudhe, njofton N1.
Televizioni N1 ka kërkuar përgjigje si nga Aja Jung, ashtu edhe nga Teatri Kombëtar Serb, por deri në momentin e publikimit të raportimit nuk ka marrë asnjë reagim, shkruan Danas.
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