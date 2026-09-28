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Maqedonia e Veriut

Siljanovska-Davkova takohet me besimtarët ortodoksë maqedonas në Hallein të Austrisë

Në prag të Samitit të 22-të Evropian në Salcburg, presidentja e Maqedonisë së Veriut u takua me besimtarët e bashkësisë së re kishtare "Shën Arkangjel Mihail"

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Gordana Siljanovska-Davkova, presidentja e Maqedonisë së Veriut

Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, u takua me besimtarët ortodoksë maqedonas të bashkësisë kishtare “Shën Arkangjel Mihail” në qytetin e Halleinit në Austri, siç njofton MIA. Takimi u zhvillua në kuadër të vizitës së punës që presidentja po kryen në Austri.

Sipas agjencisë MIA, besimtarët maqedonas kanë formuar së fundmi bashkësinë e re kishtare “Shën Arkangjel Mihail” në Hallein, ndërsa takimi me presidenten përbënte një moment të veçantë për komunitetin ortodoks maqedonas në këtë pjesë të Austrisë.

Siç thekson MIA, vizita e Siljanovska-Davkovës në Austri zhvillohet në prag të Samitit të 22-të Evropian në Salcburg, ku pritet të mblidhen liderë evropianë për të diskutuar çështje me rëndësi për kontinentin.

Takimet me bashkatdhetarët janë pjesë e rëndësishme e agjendës së presidentes gjatë vizitave zyrtare jashtë vendit, ndërsa komuniteti maqedonas në Austri shihet si një urë lidhëse mes dy vendeve, sipas agjencisë MIA.

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