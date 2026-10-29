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Ukraina

“Azov”: kemi goditur mbi 100 trena rusë në rajonin e Doneckut

Ushtarakët e Korpusit të 1-rë të Gardës Kombëtare të Ukrainës “Azov” thonë se kanë goditur mbi 100 trena rusë me karburant dhe pasuri të tjera në rajonin e Doneckut.

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Ushtarakët e Korpusit të 1-rë të Gardës Kombëtare të Ukrainës “Azov” kanë goditur mbi 100 trena rusë me karburant dhe pasuri të tjera në rajonin e Doneckut, siç njofton Ukrinform. “Azov” e njoftoi këtë në Telegram dhe publikoi videon përkatëse.

Sipas “Azov”-it, armiku përpiqet të krijojë pamjen e marrjes së suksesshme të vendbanimeve, por nuk është në gjendje të mbrojë stacionet kryesore hekurudhore, nëpër të cilat kalon zinxhiri i furnizimit me karburant drejt frontit.

As grupet e lëvizshme të zjarrit (MVG) dhe as mjetet e luftës elektronike nuk mund t’i sigurojnë rrugët logjistike të grupimit rus, thuhet në njoftim.

Sipas njoftimit, falë donacioneve të ukrainasve dhe punës së fondit “Kthehu gjallë” (Come Back Alive), që dorëzoi 440 Starlink Mini, si rezultat i ndikimit me zjarr u goditën mbi 100 trena që kryenin transport logjistik në interes të Rusisë.

Në veçanti, u nxorën jashtë funksioni lokomotiva, cisterna me karburant dhe pasuri të tjera.

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