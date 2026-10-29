Regjistri i të sëmurëve nga kanceri në Mal të Zi është i vjetruar, depistimi mbetet i kufizuar
Dhjetë vjet pas nisjes, programi i depistimit të kancerit të gjirit funksionon vetëm në katër komuna dhe fondet për të nuk janë rritur, ndërsa raporti i fundit i regjistrit të të sëmurëve është ai për vitin 2013, i publikuar vetëm në vitin 2018
Në seancën e Komisionit për Barazi Gjinore të Kuvendit të Malit të Zi u paralajmërua se programi i zbulimit të hershëm të kancerit të gjirit, dhjetë vjet pas nisjes së tij, funksionon ende vetëm në katër komuna — Podgoricë, Danilovgrad, Cetinë dhe Kollashin — dhe se fondet për të nuk janë rritur këtë vit, siç njofton Vijesti. Deputeti Boris Mugoša kritikoi ashpër financimin e pamjaftueshëm të parandalimit dhe zgjerimin e ngadaltë të depistimit.
Sipas të dhënave të paraqitura në seancë nga Adrijana Vujović e Institutit të Shëndetit Publik, të cituara nga Vijesti, popullata objektiv në katër komunat është 17.801 gra; gjatë vitit 2025 u ftuan për kontroll 8.627 gra, u kryen 3.921 mamografi dhe u zbuluan 22 raste të kancerit të gjirit. Pjesëmarrja ishte 45,45 për qind, ndërsa udhëzimet evropiane parashikojnë mbi 70 për qind në një cikël dyvjeçar. Vujović konfirmoi se financimi nuk është rritur krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa Mugoša paralajmëroi se përsëritja e shumës prej 350 mijë eurosh edhe vitin e ardhshëm do të ishte skandal.
Edhe regjistri i të sëmurëve nga kanceri mbetet i vjetruar: Vujović konfirmoi në seancë se raporti i fundit i regjistrit është ai për vitin 2013, i publikuar vetëm në vitin 2018, ndaj vendi mbështetet në vlerësime ndërkombëtare në vend të të dhënave aktuale vendase; sipas saj, problemi qëndron te mosndërlidhja e sistemeve informative të institucioneve shëndetësore. Parakushtet për zgjerimin e depistimit në Nikshiq, Plevla, Zhabjak, Shavnik dhe Pluzhinë janë krijuar, por për këtë nevojitet pëlqimi i Ministrisë së Financave.
Deputetja Aleksandra Despotović paralajmëroi për problemet e pacientëve nga veriu i vendit pas ndryshimit të sistemit të caktimit të termineve në Institutin e Onkologjisë, duke thënë se disa pacientë janë kthyer mbrapsht nga kontrollet sepse nuk ishin informuar për procedurën e re; ajo kërkoi që shteti, përveç shpenzimeve të udhëtimit, të rimbursojë edhe akomodimin e pacientëve që duhet të qëndrojnë në Podgoricë për terapinë e parë. Onkologu Nikola Milašević sqaroi se ekzaminimi i parë dhe fillimi i terapisë bëhen në ditë të ndryshme, ndërsa rreth 95 për qind e pacientëve që janë në trajtim i marrin ekzaminimin dhe terapinë në të njëjtën ditë.
Në seancë u njoftua gjithashtu se në buxhetin kapital janë siguruar 550 mijë euro për hapjen e një spitali ditor onkologjik në Bijelo Polje, ku do të jepen terapi hormonale, të targetuara dhe imunoterapi — një hap që synon të ulë udhëtimet drejt Podgoricës për pacientët nga veriu i Malit të Zi.
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