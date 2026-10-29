Grigorov: në rajonin e Sumyt mbeten ende rreth 34 mijë civilë në zonat që i nënshtrohen evakuimit
Nga 213 vendbanimet që i nënshtrohen evakuimit në rajonin e Sumyt janë larguar tashmë më shumë se 57 mijë njerëz, por rreth 34 mijë civilë mbeten ende në zonat e rrezikshme të kufirit.
Kreu i Administratës Ushtarake Rajonale të Sumyt, Oleh Grigorov, tha në një intervistë ekskluzive, siç njofton Ukrinform, se në rajonin e Sumyt i nënshtrohen evakuimit 213 vendbanime.
Nga këto mbi dyqind fshatra e qyteza janë evakuuar tashmë më shumë se 57 mijë njerëz, mes tyre 8 mijë fëmijë. Megjithatë, në zonat e rrezikshme të kufirit të rajonit të Sumyt mbeten ende rreth 34 mijë banorë civilë.
Grigorov theksoi se autoritetet rajonale dhe vendore punojnë vazhdimisht me shpjegime për ata që mbeten, por regjistrohen rregullisht raste refuzimi për t’u larguar.
Vetë qyteti Sumy ndodhet rreth 20 km nga vija e kontaktit luftarak dhe pëson dëme të shumta nga dronët rusë FPV me fibër optike, të cilët arrijnë gati 50 km thellë në rajon, shtoi kreu i administratës rajonale.
Në tetor 2026 në rajonin e Sumyt nisi projekti “Evakuimi dhe zhvendosja e popullsisë së zonave të rrezikut me ruajtjen e mjeteve të jetesës”, që u lejon familjeve nga kufiri të largohen bashkë me bagëtinë shtëpiake. Për këtë jepen transport i specializuar, shoqërim veterinar dhe ndihmë financiare për ngritjen e ekonomisë së re.
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