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29 Tet 2026
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Receta gatimi

Ajoblanco andaluziane — supa e ftohtë spanjolle me bajame, hudhër dhe rrush

E quajtur edhe gazpacho e bardhë, kjo supë kremoze pa gatim nga Andaluzia përgatitet me bajame të qëruara, bukë, hudhër dhe vaj ulliri, dhe shërbehet e ftohtë me rrush të bardhë.

· 2 min lexim

E quajtur edhe gazpacho e bardhë, kjo supë kremoze pa gatim nga Andaluzia përgatitet me bajame të qëruara, bukë, hudhër dhe vaj ulliri, dhe shërbehet e ftohtë me rrush të bardhë.

Përbërësit (për 4 porcione):

  • 200 g bajame të qëruara (të zbardhura, pa lëkurë)
  • 150 g bukë e bardhë e ndenjur, pa kore
  • 2 thelpinj hudhër
  • 100 ml vaj ulliri ekstra i virgjër, plus pak për shërbim
  • 2 lugë gjelle uthull sherry (ose uthull vere e bardhë)
  • rreth 750 ml ujë shumë i ftohtë
  • 1 lugë çaji kripë, sipas shijes
  • rrush i bardhë pa fara, i përgjysmuar, për shërbim

Përgatitja:

  1. Priteni bukën në copa, vendoseni në një enë, mbulojeni me një pjesë të ujit të ftohtë dhe lëreni të zbutet për rreth 10 minuta.
  2. Nëse bajamet nuk janë të qëruara, zbardhini 1 minutë në ujë të vluar, kullojini dhe hiquni lëkurën duke i fërkuar me një pecetë kuzhine.
  3. Bluajini bajamet në procesor ushqimi derisa të bëhen pluhur i imët.
  4. Shtoni te bajamet bukën e shtrydhur lehtë, hudhrën e qëruar, kripën dhe uthullën; përziejeni derisa të formohet një masë homogjene.
  5. Duke e përzier vazhdimisht, shtoni vajin e ullirit pak nga pak, në fill të hollë, që supa të emulsohet dhe të bëhet kremoze.
  6. Shtoni gradualisht ujin e ftohtë të mbetur derisa të arrihet trashësia e dëshiruar — supa duhet të jetë kremoze, por e derdhshme. Provoni dhe rregulloni kripën dhe uthullën sipas shijes.
  7. Mbulojeni dhe vendoseni në frigorifer për të paktën 2 orë, që të ftohet mirë dhe shijet të bashkohen.
  8. Shërbejeni shumë të ftohtë, me gjysma rrushi të bardhë sipër dhe pak pika vaj ulliri.

Koha: përgatitje 20 minuta, pa gatim, ftohje të paktën 2 orë; Porcione: 4.

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