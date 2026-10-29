Ajoblanco andaluziane — supa e ftohtë spanjolle me bajame, hudhër dhe rrush
E quajtur edhe gazpacho e bardhë, kjo supë kremoze pa gatim nga Andaluzia përgatitet me bajame të qëruara, bukë, hudhër dhe vaj ulliri, dhe shërbehet e ftohtë me rrush të bardhë.
E quajtur edhe gazpacho e bardhë, kjo supë kremoze pa gatim nga Andaluzia përgatitet me bajame të qëruara, bukë, hudhër dhe vaj ulliri, dhe shërbehet e ftohtë me rrush të bardhë.
Përbërësit (për 4 porcione):
- 200 g bajame të qëruara (të zbardhura, pa lëkurë)
- 150 g bukë e bardhë e ndenjur, pa kore
- 2 thelpinj hudhër
- 100 ml vaj ulliri ekstra i virgjër, plus pak për shërbim
- 2 lugë gjelle uthull sherry (ose uthull vere e bardhë)
- rreth 750 ml ujë shumë i ftohtë
- 1 lugë çaji kripë, sipas shijes
- rrush i bardhë pa fara, i përgjysmuar, për shërbim
Përgatitja:
- Priteni bukën në copa, vendoseni në një enë, mbulojeni me një pjesë të ujit të ftohtë dhe lëreni të zbutet për rreth 10 minuta.
- Nëse bajamet nuk janë të qëruara, zbardhini 1 minutë në ujë të vluar, kullojini dhe hiquni lëkurën duke i fërkuar me një pecetë kuzhine.
- Bluajini bajamet në procesor ushqimi derisa të bëhen pluhur i imët.
- Shtoni te bajamet bukën e shtrydhur lehtë, hudhrën e qëruar, kripën dhe uthullën; përziejeni derisa të formohet një masë homogjene.
- Duke e përzier vazhdimisht, shtoni vajin e ullirit pak nga pak, në fill të hollë, që supa të emulsohet dhe të bëhet kremoze.
- Shtoni gradualisht ujin e ftohtë të mbetur derisa të arrihet trashësia e dëshiruar — supa duhet të jetë kremoze, por e derdhshme. Provoni dhe rregulloni kripën dhe uthullën sipas shijes.
- Mbulojeni dhe vendoseni në frigorifer për të paktën 2 orë, që të ftohet mirë dhe shijet të bashkohen.
- Shërbejeni shumë të ftohtë, me gjysma rrushi të bardhë sipër dhe pak pika vaj ulliri.
Koha: përgatitje 20 minuta, pa gatim, ftohje të paktën 2 orë; Porcione: 4.
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