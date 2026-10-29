SBU-ja ndalon dy burra të dënuar në mungesë për bashkëpunim me rusët gjatë pushtimit të Khersonit
Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës ndaloi dy bashkëpunëtorë të dënuar në mungesë me 13 dhe 12 vjet burg; njëri u kap në kufi duke u kthyer nga një vend i BE-së, tjetri u gjet i fshehur në Kherson.
Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës ka ndaluar dy burra të dënuar në mungesë për bashkëpunim me rusët gjatë pushtimit të përkohshëm të Khersonit, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës (SBU). Të dy ishin dënuar në mungesë në vitet 2025 dhe 2026 me dënime reale burgu dhe ishin shpallur në kërkim.
I pari prej tyre, një banor vendas, gjatë pushtimit iu bashkua vullnetarisht “filialit të hekurudhave ruse” të krijuar nga rusët, ku u emërua drejtues i “distancës së sinjalizimit dhe komunikimit”. Ai organizoi lidhjen hekurudhore për nevojat e grupimeve të armatosura ruse në frontin jugor, rekrutoi personel dhe kontrolloi riparimin e pjesëve të dëmtuara të linjave me fibra optike dhe të mjeteve të komunikimit.
Pas çlirimit të Khersonit, ai iku në bregun e majtë të pushtuar, iu bashkua Partisë Komuniste të Rusisë dhe kandidoi për “organet vendore”; pasi nuk mori mandatin, shkoi në një vend të Bashkimit Evropian. Oficerët e SBU-së e ndaluan pikërisht në kufirin shtetëror të Ukrainës, gjatë përpjekjes së tij për t’u kthyer.
I dyti, një taksist vendas nga Khersoni, gjatë pushtimit punoi për të ashtuquajturën “administratë të ekzekutimit të dënimeve të RF”, ku u emërua “inspektor i ri i departamentit të sigurisë” me “gradën” “ushtarak i shërbimit të brendshëm”. Ai ruante qelitë e burgut ku rusët mbanin pjesëmarrës të lëvizjes së rezistencës. Më vonë, për t’i shpëtuar drejtësisë, ndryshoi vendbanim dhe u fsheh, por SBU-ja e gjeti dhe e ndaloi në vendin e tij të përkohshëm të banimit në Kherson.
Njëri prej të dënuarve u dënua me 13 vjet burg me konfiskim të pasurisë dhe tjetri me 12 vjet burg me konfiskim të pasurisë. Veprat u kualifikuan sipas nenit 111-1, pika 7 (veprimtari bashkëpunimi) dhe nenit 111-2, pika 1 (ndihmë ndaj shtetit agresor) të Kodit Penal të Ukrainës. Të dy të dënuarit u dërguan në vendet e vuajtjes së dënimit.
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