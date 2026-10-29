Shtabi i Përgjithshëm: Rusia ka humbur rreth 1 584 910 ushtarë në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit, 1 560 në ditën e fundit
Humbjet e përgjithshme luftarake të Rusisë nga 24 shkurti 2022 deri më 29 tetor 2026 arrijnë në rreth 1 584 910 ushtarë, sipas Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Ukrainës.
Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës ka bërë të ditur se humbjet e përgjithshme luftarake të trupave ruse, nga fillimi i pushtimit të plotë të Ukrainës më 24 shkurt 2022 deri më 29 tetor 2026, arrijnë në rreth 1 584 910 ushtarë, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar njoftimit të Shtabit të Përgjithshëm në Facebook.
Prej këtyre humbjeve, 1 560 ushtarë rusë janë regjistruar vetëm në ditën e fundit, sipas të njëjtave të dhëna të përditësuara deri më 29 tetor 2026.
Sa i përket pajisjeve, Shtabi i Përgjithshëm njofton se Rusia ka humbur gjithsej 12 449 tanke (+1), 25 614 mjete të blinduara luftarake (+5), 51 699 sisteme artilerie (+25), 2 245 sisteme raketore MLRS (+4), 1 727 mjete të mbrojtjes ajrore, pa ndryshim, 450 avionë (+1, i konfirmuar për periudhën e mëparshme), 356 helikopterë, pa ndryshim, dhe 3 036 komplekse robotike tokësore (+4).
Në bilanc përfshihen gjithashtu 587 409 dronë operativo-taktikë (+1 614), 5 140 raketa lundrimi, pa ndryshim, 35 anije dhe varka, 2 nëndetëse, 168 010 pajisje automobilistike dhe autocisterna (+272) dhe 4 860 pajisje speciale (+1).
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