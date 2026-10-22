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Mali i Zi

Banka Qendrore: 21,29 mijë kompani në Mal të Zi me llogari të bllokuara, borxhi arrin 1,78 miliardë euro

Në fund të shtatorit, numri i kompanive dhe sipërmarrësve me llogari të bllokuara në Mal të Zi u rrit me 0,29 për qind krahasuar me gushtin, ndërsa dhjetë debitorët më të mëdhenj mbajnë mbi 41 për qind të gjithë borxhit të bllokuar.

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Banka Qendrore e Malit të Zi në Podgoricë (Foto: Radosław Botev / Wikimedia Commons, CC BY 3.0 pl)

Në Mal të Zi, në fund të shtatorit, ishin në bllokadë 21,29 mijë kompani dhe sipërmarrës, 0,29 për qind më shumë se në fund të gushtit, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Malit të Zi (CBCG), siç njofton Portal Analitika. Shuma e përgjithshme e borxhit për të cilin janë bllokuar llogaritë arriti në 1,78 miliardë euro, 1,79 për qind më shumë se një muaj më parë.

Përqendrimi i borxhit mbetet i lartë: dhjetë debitorët më të mëdhenj, vetëm 0,05 për qind e të gjithë debitorëve të regjistruar, mbajnë 41,07 për qind të shumës së bllokuar, përkatësisht 732,4 milionë euro. Sipas CBCG-së, 50 debitorët më të mëdhenj mbajnë 58,88 për qind të borxhit total, ose 1,05 miliardë euro.

Në bllokadë të pandërprerë për më shumë se një vit janë 20,27 mijë kompani dhe sipërmarrës, me borxh prej 1,76 miliardë eurosh, ndërsa në bllokadë deri në një vit janë 1,02 mijë debitorë, me borxh prej 21,81 milionë eurosh, siç raporton Portal Analitika duke u thirrur në listën e re të publikuar nga Banka Qendrore.

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