Mjekët e Klinikës Infektive në Podgoricë lirohen nga akuzat për vdekjen e Ivana Shoqit
Mjekët e Klinikës Infektive të Qendrës Klinike të Malit të Zi, Dragan Obradoviq, Bogdanka Andriq dhe Brankica Dupanoviq, u liruan sot nga akuzat për trajtim të pakujdesshëm të pacientes Ivana Shoq, siç njofton Vijesti. Vendimi i shkallës së parë u shpall në Gjykatën e Lartë në Podgoricë nga gjyqtari Igor Gjurickoviq, pas rigjykimit të çështjes që zgjat prej më shumë se një dekade.
Shoq, 30-vjeçare nga Cetina, u shtrua në Klinikën Infektive më 12 shkurt 2011, në kulmin e epidemisë së gripit H1N1, me temperaturë të lartë dhe probleme të rënda të frymëmarrjes. Ajo u nxor nga spitali më 18 shkurt si e shëruar, por vdiq të nesërmen në Cetinë; sipas raportimit të Portal Analitika, autopsia tregoi se vdekja erdhi nga mbytja si pasojë e edemës së rëndë të mushkërive, e shkaktuar nga komplikimet e virusit H1N1.
Në vendimin e parë, në nëntor 2018, Gjykata e Lartë e dënoi Obradoviqin me një vit burg, ndërsa Andriqin dhe Dupanoviqin i liroi, por Gjykata e Apelit e rrëzoi vendimin në korrik 2019 dhe e ktheu çështjen në rigjykim, duke kërkuar ekspertiza të reja mjekësore. Sipas ekspertizës së Fakultetit të Mjekësisë në Lubjanë, mjekët nuk e kishin njohur në kohë rëndësinë e gjendjes së pacientes dhe nuk kishin nisur terapinë antivirale me Tamiflu, ndonëse mbrojtja këmbënguli se përfundimi tragjik nuk përbën në vetvete provë fajësie.
Prokurorja Danka Ivanoviq Gjeriq kishte kërkuar shpalljen fajtorë të të akuzuarve, ndërsa babai i Ivanës, Miladin Shoq, kërkoi dënimet maksimale dhe ndalimin e ushtrimit të profesionit. Pas shpalljes së vendimit të sotëm, siç njofton Vijesti, mjekët konsiderohen të pafajshëm për veprën penale “vepër e rëndë kundër shëndetit të njerëzve”, për të cilën akuzoheshin.
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