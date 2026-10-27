BE paralajmëron: Europa duhet të përgatitet për një botë 3 gradë celsius më të ngrohtë
Komisioneri i Veprimit për Klimën, Wopke Hoekstra ka bërë me dije se Komisioni Evropian do të zbulojë rregulla të reja për klimën të martën, duke kërkuar që qeveritë e BE-së të sqarojnë se kush është përgjegjës për mbrojtjen e qytetarëve nga fatkeqësitë klimatike.
Ky veprim vjen ndërsa Brukseli paralajmëron se Evropa duhet të përgatitet për mot gjithnjë e më ekstrem, duke përfshirë skenarë që përfshijnë 3°C ngrohje globale deri në vitin 2100 .
Hoekstra paralajmëroi se bota po shkon drejt një tejkalimi të përkohshëm ose potencialisht të zgjatur të kufirit të ngrohjes prej 1.5°C të Marrëveshjes së Parisit, duke e bërë thelbësore që qeveritë të përgatiten për katastrofa më ekstreme të nxehtësisë dhe klimës, edhe nëse përpjekjet për të ulur emetimet kanë sukses.
“U takon shteteve anëtare të vendosin se ku duan ta vendosin këtë përgjegjësi. Por ajo që ne e bëjmë të detyrueshme është që ato duhet të emërojnë dhe të artikulojnë se ku do të bjerë përgjegjësia”, tha Hoekstra.
Ndërsa BE-ja vazhdon të ndjekë reduktimin e emetimeve, kostot e përshtatjes ndaj një bote më të nxehtë po bëhen gjithnjë e më të vështira për t’u injoruar, nga rindërtimi pas zjarreve dhe përmbytjeve deri te mbrojtja e shtëpive, rrugëve dhe infrastrukturës publike.
Komisioneri holandez vlerësoi dëmin ekonomik nga moti ekstrem i kësaj vere në më shumë se 100 miliardë euro.
I pyetur se çfarë mund të nënkuptojë për evropianët një rritje prej 3°C mbi temperaturat para-industriale, Hoekstra vuri në dukje planet e ngrohjes për qytetet dhe nevojën për të përgatitur infrastrukturën për një të ardhme më të nxehtë, në vend që të mbështetet në modelet historike të motit.
Trajektorja e referencës bazohet në kërkime shkencore, duke përfshirë punën e Panelit Ndërqeveritar për Ndryshimet Klimatike dhe modelimin e avancuar evropian të klimës, tha ai.
Parashikimet e Komisionit parashikojnë 2°C ngrohje globale deri në vitin 2050 dhe 3°C deri në vitin 2100 për Evropën, duke reflektuar vlerësimin e Brukselit se Evropa po ngrohet afërsisht dy herë më shpejt se mesatarja globale.
Trajektorja synon të përkthehet në vlerësime kombëtare dhe lokale të rrezikut, duke marrë parasysh shpërndarjen e pabarabartë të ndikimeve klimatike.
“Edhe nëse i bëjmë të gjitha këto siç duhet, nuk kemi asnjë mënyrë për të shmangur më shumë vera se ajo që pamë vitin e kaluar”, tha Komisioneri, duke argumentuar se gatishmëria, qëndrueshmëria dhe përgatitja duhet të bëhen përparësi së bashku me uljet e emetimeve.
Legjislacioni i propozuar do t’u kërkonte vendeve të BE-së të specifikonin nëse autoritetet kombëtare, rajonale apo lokale janë përgjegjëse për përgatitjen për fatkeqësitë klimatike.
Qeveritë do të ruanin fleksibilitetin mbi mënyrën se si i ndajnë përgjegjësitë, por do të duhej të specifikonin se kush është përgjegjës – një përpjekje për të parandaluar mosmarrëveshjet politike se kush nuk arriti të përgatitej kur përmbytjet ose zjarret shkatërrojnë shtëpitë.
Komisioni dëshiron gjithashtu që skenarët klimatikë të merren në konsideratë gjatë planifikimit të rrugëve, urave dhe lagjeve të reja, duke pranuar se infrastruktura e projektuar për kushtet e motit të kaluar mund të mos jetë më e përshtatshme për qëllimin e saj.
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