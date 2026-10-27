Qeveria franceze dështon të bindë studentët të ndalojnë protestat, të rinjtë vijojnë me qëndresën e tyre
Qeveria franceze dështoi të hënën të bindte studentët që të ndërprisnin protestat e tyre.
Në margjinat e takimeve me kryeministrin Sebastien Lecornu dhe ministrat e arsimit dhe universiteteve Edouard Geffray dhe Philippe Baptiste, përfaqësuesit e shkollave të mesme dhe studentëve të universiteteve e bënë të qartë se nuk ishin ende të kënaqur me propozimet e qeverisë dhe u zotuan të vazhdonin protestat.
“Jo të gjitha kërkesat tona janë plotësuar dhe ne do ta çojmë këtë deri në fund”, tha Louis Letoublon, nënkryetar i organizatës “Les Lycéens!” pas takimit, duke u bërë thirrje nxënësve të shkollave të mesme të vazhdojnë protestat më 31 tetor dhe 5 nëntor.
Studentët kanë kërkuar deri në 250,000 vende shtesë në arsimin e lartë dhe universitete, kushte më të mira në institucionet arsimore, më shumë mësues dhe një rishikim të madh të procesit të përzgjedhjes për pranim në universitet.
Të hënën, qeveria u tha studentëve se do të shqyrtonte reformimin e platformës së pranimeve në universitetet e Francës, Parcoursup, të cilën grupet studentore e konsiderojnë të errët dhe një burim pabarazie, duke filluar nga viti 2028. Ajo gjithashtu premtoi më shumë para për të rinovuar shkollat, 15,000 vende shtesë në arsimin e lartë në industri, shëndetësi dhe arsim teknik, dhe një maksimum prej 28 studentësh për klasë në vitin e parë të shkollës së mesme.
Këto masa, të raportuara gjerësisht nga media franceze dhe të konfirmuara nga përfaqësuesit e studentëve që morën pjesë në takime, do të detajohen në një konferencë për shtyp më vonë sonte.
Por studentët e universitetit nuk janë të impresionuar.
“Edhe një herë, qeveria nuk po e kupton thelbin. Nëse strategjia e qeverisë është të tregojë përbuzje për kërkesat tona, atëherë ne do të mbetemi të mobilizuar në rrugë dhe në kampuset universitare, dhe nuk do të tërhiqemi”, tha sindikata universitare UNEF më herët gjatë pasdites, kur filluan të qarkullonin lajmet për propozimet e qeverisë.
Demonstratat dhe bllokadat e studentëve në shkolla dhe universitete në fillim të këtij muaji ishin ndër shprehjet e para të trazirave më të gjera sociale, të cilat më vonë u shndërruan në protesta për koston e jetesës dhe u përshkallëzuan në trazira dy javë më parë.
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