Fuqitë kryesore të NATO-s në Evropë premtojnë një rol më të madh mbrojtës: SHBA-ja mbetet aleat i domosdoshëm
Pesë anëtarët kryesorë të NATO-s në Evropë thanë të hënën se ishin të përgatitur të merrnin përsipër “përgjegjësi më të mëdha” brenda aleancës, duke vazhduar t’i shihnin Shtetet e Bashkuara si një “aleat të domosdoshëm”.
Ministrat e mbrojtjes nga Franca , Gjermania , Italia , Polonia dhe Britania, grupi E5, thanë pas bisedimeve në Paris se “Evropa duhet të marrë përsipër përgjegjësi më të mëdha për sigurinë e saj” dhe të mbajë mbi vete një barrë më të madhe brenda aleancës.
“Jemi të vendosur të punojmë në koordinim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara dhe të gjithë aleatët për të zbatuar këtë ambicie konkrete”, thanë ata në një deklaratë.
“Shtetet e Bashkuara janë dhe do të mbeten një aleat i domosdoshëm dhe angazhimi i vazhdueshëm i Shteteve të Bashkuara në sigurinë evropiane është thelbësor për një NATO të fortë dhe të besueshme”, thuhej më tej.
Ministrja franceze, Catherine Vautrin, tha se pesë vendet kishin rënë dakord të punonin drejt “një Evrope më të fortë brenda një NATO-je po aq më të fortë” përmes një plani të koordinuar të zhvilluar me “transparencë të plotë” me Uashingtonin.
Vautrin tha se takimi i radhës i grupit E5 do të zhvillohet në Romë në mars të vitit 2027.
Shefja e politikës së jashtme evropiane, Kaja Kallas , e cila mori pjesë në takim, tha: “Ne duhet të vazhdojmë të modernizojmë forcat dhe aftësitë tona për të ndërtuar një Evropë më të fortë në një NATO më të fortë”.
Lidhur me planet e SHBA-së për të zvogëluar praninë e saj ushtarake në Evropë, Zalewski tha se ishte i bindur se çdo marrëveshje do të koordinohej me aleatët, në mënyrë që të mos kishte pengesa ose “boshllëqe në aftësi”.
Në maj, Pentagoni e zuri Evropën në befasi duke njoftuar planet për të tërhequr rreth 5,000 trupa nga Gjermania, afërsisht 15 përqind e 36,000 trupave të stacionuar atje.
Uashingtoni tha në atë kohë se kjo tërheqje do të ndodhte gjatë gjashtë deri në 12 muajve të ardhshëm.
Ministrat e mbrojtjes të E5 riafirmuan gjithashtu angazhimin e tyre për të mbështetur Ukrainën , megjithëse nuk njoftuan ndonjë ndihmë të re financiare ose operacionale.
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