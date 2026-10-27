Vatikani: Rikuperimi i Papës në rrugën e duhur, mund të të udhëtojë në Amerikën Latine muajin e ardhshëm
Vatikani njoftoi se udhëtimi i Papa Leos në Uruguai, Argjentinë dhe Peru nuk do të anulohet, duke treguar se rikuperimi i Leos nga operacioni i kancerit në mushkëri ishte në rrugën e duhur dhe se ai ishte mjaftueshëm i aftë për të bërë udhëtimin nga 6 deri në 17 nëntor.
Papa 71-vjeçar po shërohet nga një operacion i 13 tetorit , në të cilin mjekët hoqën lobin e poshtëm të mushkërisë së tij të djathtë dhe e diagnostikuan me adenokarcinomë të mushkërive, forma më e zakonshme e kancerit të mushkërive.
“Shërimi i Atit të Shenjtë pas operacionit vazhdon dhe ekzaminimet e fundit mjekësore dëshmojnë për shëndetin e tij të mirë dhe gjendjen e tij klinike të favorshme”, tha Vatikani në një deklaratë, duke cituar mjekun personal të Leos, Luigi Carbone.
“Bazuar në gjendjen e tij aktuale klinike, si dhe në testet instrumentale dhe laboratorike të kryera, nuk ka kundërindikacione që do ta pengonin atë të ndërmerrte udhëtimin e tij të ardhshëm apostolik”, thuhet në deklaratë.
Turneu i Leos në Amerikën e Jugut pritet të jetë një nga udhëtimet më intensive të huaja të ndërmarra nga një udhëheqës katolik në dekada. Papa është planifikuar të udhëtojë rreth 31,000 km gjatë turneut në 10 qytete dhe të mbajë 36 fjalime.
Vatikani tha se udhëtimi do të vazhdojë pa ndryshime në axhendën e publikuar më parë. Vatikani tha se Leo po përshtat axhendën e tij të përditshme në konsultim me mjekët e tij për të përcaktuar përparësitë e shërimit të tij, ndërkohë që vazhdon të përmbushë përgjegjësitë e shërbesës së tij.
Të dielën, Papa iu drejtua besimtarëve në Sheshin e Shën Pjetrit, por me këshillën e mjekëve ai anuloi një vizitë njëditore në qytetin qendror italian të Asizit, e cila ishte planifikuar për të martën.
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