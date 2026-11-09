Java 9 në NFL: Stroud hedh pesë touchdown-e për Texans, Chiefs dhe Broncos fitojnë përsëri dhe Saints vendosin në kohën shtesë
Nëntë finalet e tjera të së dielës: 49ers shkatërrojnë Raiders, Giants befasojnë Eagles në Filadelfia, Cowboys përmbysin Colts në fund dhe Seahawks mbajnë Cardinals pa touchdown
E diela e Javës 9 solli nëntë finale të tjera, me paraqitje të mëdha nga kuarterbekët, përmbysje në minutat e fundit dhe një fitore të vendosur në kohën shtesë.
Houston Texans 44-22 Los Angeles Chargers. C.J. Stroud hodhi 384 jarde dhe pesë pasime për touchdown, me një interception, raporton NBC Sports. Pasimet për touchdown ishin 17 jarde për Xavier Hutchinson, 63 jarde për Tank Dell, 12 dhe 63 jarde për Kayshon Boutte, si dhe 13 jarde për Nico Collins. Boutte pati 4 kapje për 125 jarde, ndërsa Dell 4 kapje për 105 jarde. Texans e kaluan Chargers në jarde totale 485-315 dhe e rrëzuan Justin Herbert tetë herë, me Will Anderson, Sheldon Rankins dhe Jadeveon Clowney nga dy herë secili. Herbert përfundoi 13 nga 23 pasime për 193 jarde, me 1 touchdown dhe 1 interception. Texans janë 3-5, ndërsa Chargers 0-8.
Kansas City Chiefs 35-12 New York Jets. Kenneth Walker III shënoi tre touchdown, dy me kapje nga Patrick Mahomes dhe një me vrapim, raporton NBC Sports. Walker pati 18 vrapime për 102 jarde dhe 4 kapje për 41 jarde, gjithsej 143 jarde nga scrimmage, dhe tani është i barabartë me Jahmyr Gibbs në krye të ligës me 11 touchdown gjithsej. Mahomes përfundoi 23 nga 31 pasime për 242 jarde dhe 2 touchdown. Travis Kelce pati 4 kapje për 72 jarde dhe një touchdown me vrapim nga 1 jard. Chiefs e rrëzuan Geno Smith pesë herë, ndërsa Jets shënuan vetëm me goditje nga vendi, me Jason Sanders që shënoi 4 field goal. Chiefs janë 6-2, ndërsa Jets 2-7.
Denver Broncos 26-21 Carolina Panthers. Bo Nix përfundoi 25 nga 37 pasime për 237 jarde, me 2 touchdown dhe 1 interception, sipas AP-së. Pasimet për touchdown ishin për Courtland Sutton dhe Pat Bryant, me Bryant që kapi një touchdown në çerekun e katërt. Jonah Coleman pati 57 jarde me vrapim dhe një touchdown me vrapim nga 9 jarde. Bryce Young përfundoi 28 nga 39 pasime për 276 jarde, me 3 touchdown dhe 1 interception. Nik Bonitto bëri një strip-sack dhe e rikuperoi topin me 1:24 të mbetura, duke e vulosur fitoren. Broncos janë 7-2, me fitoren e pestë radhazi dhe fitoren e 16-të radhazi në ndeshje me një rezultat të ngushtë, ndërsa Panthers janë 3-5.
Dallas Cowboys 27-23 Indianapolis Colts. Dak Prescott hodhi pasime për touchdown për CeeDee Lamb dhe Jake Ferguson, në atë që ishte fitorja e tij e 20-të në karrierë me një drive vendimtar, raporton Cowboys Wire. Lamb pati 10 kapje për 195 jarde dhe 1 touchdown. Colts kryesonin 23-20 vonë, pas një field goal të dytë radhazi nga më shumë se 50 jarde. Prescott e gjeti Ryan Flournoy për 46 jarde në drive-in e fundit, ndërsa Javonte Williams vrapoi për touchdown-in e fitores. Rookie Caleb Downs interceptoi Daniel Jones me 1:08 të mbetura për ta vulosur fitoren. Cowboys janë 4-5, ndërsa Colts pësuan humbjen e pestë radhazi.
New Orleans Saints 23-22 Cleveland Browns, në kohën shtesë. Saints shënuan me një pasim për touchdown prej 15 jardesh nga Tyler Shough për Juwan Johnson në drive-in e parë të kohës shtesë, për 23-16, raporton Saints Wire. Browns u përgjigjën me një touchdown, nga Harold Fannin Jr., por pasimi për konvertimin me dy pikë ishte i paplotë, dhe rezultati përfundimtar ishte 23-22. Browns e kishin barazuar 16-16 me një field goal prej 51 jardesh, me rreth 8 sekonda të mbetura në kohën e rregullt. Saints përmirësohen në 3-5, ndërsa Browns bien në 5-4.
New York Giants 19-11 Philadelphia Eagles. Kjo ishte fitorja e parë e Giants në transfertë në Filadelfia në 13 vjet, raporton Giants Wire. Dominic Zvada shënoi 4 field goal, nga 53, 49, 38 dhe 49 jarde. Jameis Winston, i cili hyri në vend të J.J. McCarthy, i dëmtuar shkurtimisht, hodhi një pasim për touchdown prej 5 jardesh për Isaiah Likely. McCarthy përfundoi 12 nga 19 pasime për 127 jarde. Mbrojtja e Giants e mbajti Eagles në 220 jarde totale, me 7 sack si ekip, ndërsa rookie Arvell Reese pati 3 sack. Joe Milton përfundoi 18 nga 34 pasime për 169 jarde për Eagles. Saquon Barkley pati vetëm 22 jarde me vrapim në 13 përpjekje, por shënoi touchdown-in e vetëm të Eagles. Eagles humbën sërish në shtëpi.
Los Angeles Rams 20-13 Washington Commanders. Puka Nacua pati 14 kapje për 150 jarde dhe 1 touchdown, me një touchdown kërcyes prej 7 jardesh në fillim të çerekut të katërt që e theu barazimin 13-13, sipas AP-së. Ai u shënjestrua 19 herë. Matthew Stafford përfundoi 26 nga 43 pasime, me 1 touchdown dhe 1 interception. Myles Garrett pati 3 sack dhe një fumble të detyruar në rikthimin e tij, në ndeshjen e parë që nga Java 1. Rams janë 5-4, me fitoren e tretë radhazi dhe mbi .500 për herë të parë këtë sezon. Jayden Daniels hodhi një pasim për touchdown për Washington.
San Francisco 49ers 38-17 Las Vegas Raiders. 49ers shënuan touchdown në tri drive-et e para dhe kryesonin 21-10 në pushim, raporton Raiders Wire. Christian McCaffrey shënoi 2 touchdown në pjesën e parë, me një vrapim prej 1 jardi dhe një kapje prej 12 jardesh, me 14 prekje për 70 jarde në pjesën e parë. Brock Purdy në pjesën e parë përfundoi 8 nga 12 pasime për 123 jarde, me 1 touchdown, dhe shënoi edhe një touchdown me vrapim. Raiders patën 5 turnover, kundrejt 1 të 49ers, ndërsa 49ers i kaluan Raiders në tokë 182-24. Një pick-six nga Jaden Dugger, prej 35 jardesh, e bëri 28-10 në fillim të çerekut të tretë, ndërsa një field goal nga Eddy Pineiro e bëri rezultatin përfundimtar 38-17. 49ers janë 7-1, ndërsa Raiders 4-5.
Seattle Seahawks 17-3 Arizona Cardinals. Cardinals kryesonin 3-0 herët dhe nuk shënuan më, duke mbetur pa pikë për gati 55 minuta, sipas Arizona Republic. Drew Lock përfundoi 19 nga 28 pasime për 175 jarde dhe 1 touchdown. AJ Barner shënoi të dy touchdown-et e Seattle, me një vrapim prej 1 jardi nga direct snap dhe një kapje prej 7 jardesh. Zach Charbonnet pati 16 vrapime për 77 jarde. Gardner Minshew përfundoi 21 nga 30 pasime për 166 jarde, në startin e tij të parë për Cardinals. Cardinals janë 3-6.
Java 9 vazhdon sonte me Sunday Night Football, Bears-Buccaneers, ndërsa të hënën luhet Monday Night Football, Bills-Vikings.
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