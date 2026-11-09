Packers shkatërrojnë Patriots 45-27, Love hedh 372 jarde dhe Watson e Golden kalojnë 160 jarde secili
Green Bay fiton 6-3 në Gillette Stadium me një sulm ajror shpërthyes, ndërsa New England pëson një nga netët më të këqija në shtëpi dhe javën tjetër përballet me Lions në Mynih.
Green Bay Packers mundën New England Patriots 45-27 në Javën 9, të dielën, më 8 nëntor 2026, në Gillette Stadium në Foxborough, sipas NBC Sports. Packers kryesuan 24-14 në pushim.
Jordan Love e udhëhoqi sulmin e Green Bay me 23 pasime të sakta nga 29 tentativa, 372 jarde pasimi, tre pasime për touchdown dhe asnjë interception, raporton Providence Journal. Love shënoi edhe vetë me një vrapim 13-jardësh për touchdown, që hapi rezultatin pasi Xavier McKinney interceptoi pasimin e parë të ditës të Drake Maye dhe e ktheu 36 jarde deri te vija 14-jardëshe e Patriots. Pasimi i Love për touchdown te Matthew Golden ishte pasimi i 100-të për touchdown në karrierën e tij.
Matthew Golden kapi 10 pasime për 164 jarde dhe një touchdown, duke përfshirë 7 kapje për 150 jarde vetëm në pjesën e parë. Christian Watson kapi 7 pasime për 171 jarde dhe një touchdown, me një touchdown 39-jardësh në tremujorin e tretë, menjëherë pas një fumble të Rhamondre Stevenson. Të dy, Golden dhe Watson, vendosën rekorde personale në karrierë, dhe sipas NBC Sports kjo është vetëm hera e katërt në historinë e Packers që dy wide receiverë kalojnë 150 jarde secili në të njëjtën ndeshje.
Savion Williams kapi një pasim për touchdown nga 10 jarde në fillim të pjesës së dytë, për 31-14. Kaleb Johnson vrapoi 11 herë për 59 jarde dhe një touchdown, pasi Josh Jacobs u largua në tremujorin e parë me një dëmtim në dorë.
Nga ana tjetër, Drake Maye hodhi gjithsej tre interceptione dhe u sack-ua katër herë, ndërsa u ul në stol për minutat e fundit të ndeshjes, raporton Providence Journal.
Me këtë fitore, Packers përmirësohen në 6-3. Patriots, ndërkohë, ndeshjen e radhës e luajnë kundër Detroit Lions në Mynih të dielën e ardhshme.
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