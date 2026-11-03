Bears tronditin Seahawks në Seattle, Swift shënon tre touchdown në fitoren 34-17
Chicago Bears fituan 34-17 ndaj Seattle Seahawks në Monday Night Football, më 2 nëntor 2026, në Lumen Field, sipas ESPN. Me këtë fitore, Chicago përmirësohet në 6-2, ndërsa Seattle bie në 4-4.
Caleb Williams kompletoi 24 nga 34 pasime për 247 jardë, me një touchdown dhe asnjë interception, sipas ESPN. D’Andre Swift ishte forca vendimtare e Bears, me 27 vrapime për 69 jardë dhe tre touchdown vrapimi — një prej 1 jardi në tremujorin e tretë, pastaj dy prej 5 jardësh në tremujorin e katërt.
Luther Burden III shënoi touchdownin e parë të ndeshjes me një pasim prej 1 jardi nga Williams dhe e mbylli ndeshjen me 7 kapje për 56 jardë. Rome Odunze pati 4 kapje për 87 jardë, ndërsa Colston Loveland pati 7 kapje për 65 jardë, sipas ESPN.
Chicago kryesonte 13-3 në tremujorin e dytë pas dy golave të fushës të Cairo Santos, prej 44 dhe 38 jardësh. Touchdowni prej 43 jardësh i Jaxon Smith-Njigba e ngushtoi rezultatin në 13-9, pasi goditja shtesë dështoi, ndërsa Swift e çoi rezultatin në 20-9. Touchdowni prej 7 jardësh i Cooper Kupp, plus një konvertim me dy pikë, e afroi Seattle në 20-17 në tremujorin e katërt, përpara se Swift të shënonte edhe dy herë të tjera për ta mbyllur ndeshjen 34-17.
Për Seattle, Sam Darnold kompletoi 17 nga 34 pasime për 188 jardë, me dy touchdown dhe një interception. Smith-Njigba pati 6 kapje për 118 jardë dhe një touchdown, sipas ESPN.
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