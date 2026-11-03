Mesazhi i Michael Jordan për MVP-në e finaleve: Gabby Williams tregon bisedën pas titullit kampion
Gabby Williams, mbrojtësja e Golden State Valkyries, zbuloi të hënën, më 2 nëntor 2026, se Michael Jordan i kishte shkruar atë mëngjes për ta uruar për titullin kampion të WNBA-së dhe për çmimin si MVP e finaleve. Siç raporton ESPN, përmes gazetares Kendra Andrews, Jordan e uroi dhe i tha të qëndronte e uritur — “Qëndro e uritur” — ndërsa Williams iu përgjigj se nuk kishte qenë kurrë më e uritur dhe e falënderoi. Stephen Curry gjithashtu e uroi atë.
Në ndeshjen e shtatë të finaleve të WNBA-së, të shtunën, më 31 tetor, në Chase Center në San Francisco, Valkyries mundën Atlanta Dream me rezultatin 68-63 dhe fituan titullin e parë kampion në historinë e klubit, vetëm në sezonin e dytë të tij.
Williams ishte heroina e ndeshjes së shtatë: ajo shënoi 30 pikë, 28 prej tyre në pjesën e dytë — një rekord i finaleve të WNBA-së për pikë në një pjesë — dhe shtoi katër bllokime, duke vulosur titullin për Golden State.
Gjatë serisë me shtatë ndeshje, ajo pati mesatarisht 19.6 pikë për ndeshje dhe vendosi rekorde të finaleve me 137 pikë gjithsej dhe 18 vjedhje; ajo u shpall MVP e finaleve.
Williams është atlete e Jordan Brand nën Nike që nga viti 2023, dhe pikërisht këtë marrëdhënie personale e përmendi si sfondin e mesazhit. Historia u pasqyrua të hënën edhe nga New York Post dhe Bleacher Report.
Sezoni i WNBA-së tani ka përfunduar; sezoni i ardhshëm fillon në pranverën e vitit 2027.
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