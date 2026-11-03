Shpallen finalistët e çmimeve të MLB-së: Crow-Armstrong dhe Alvarez për MVP, Misiorowski favorit për Cy Young
Shoqata e Shkrimtarëve të Bejsbollit të Amerikës (BBWAA) shpalli të hënën në mbrëmje, më 2 nëntor 2026, në MLB Network, tre finalistët kryesorë për secilin çmim madhor, sipas raportimeve të ESPN, NBC Sports dhe Sportsnet për njoftimin e finalistëve. Fituesit do të zbulohen gjatë javës: Rookie of the Year më 9 nëntor, Manager of the Year më 10 nëntor, Cy Young dhe çmimi i ri Reliever of the Year më 11 nëntor, dhe MVP më 12 nëntor. Për herë të parë, Reliever of the Year është një çmim i votuar nga BBWAA.
MVP në Ligën Amerikane
Finalistët për MVP në Ligën Amerikane janë Yordan Alvarez i Houston Astros, Junior Caminero i Tampa Bay Rays dhe Bobby Witt Jr. i Kansas City Royals. Alvarez, me mesatare .316, 42 home run dhe 106 RBI, konsiderohet favorit.
MVP në Ligën Kombëtare
Finalistët për MVP në Ligën Kombëtare janë Pete Crow-Armstrong i Chicago Cubs, Shohei Ohtani i Los Angeles Dodgers dhe Brice Turang i Milwaukee Brewers. Crow-Armstrong, me mesatare .280, 45 home run, 107 RBI dhe 41 baza të vjedhura, është anëtari i shtatë i klubit 40-40 dhe pritet të fitojë. Ohtani është katër herë fitues i MVP-së.
Cy Young në Ligën Kombëtare
Finalistët për Cy Young në Ligën Kombëtare janë Jacob Misiorowski i Milwaukee Brewers, Chris Sale i Atlanta Braves dhe Cristopher Sánchez i Philadelphia Phillies. Misiorowski, me bilanc 16-5, ERA 1.80 dhe 252 strikeout, është favorit i fortë. Sale e mbylli sezonin me 14-9 dhe ERA 2.16, ndërsa Sánchez me 18-7 dhe ERA 2.91.
Cy Young në Ligën Amerikane
Finalistët për Cy Young në Ligën Amerikane janë Cam Schlittler i New York Yankees, Dylan Cease i Toronto Blue Jays dhe Parker Messick i Cleveland Guardians. Schlittler regjistroi 14-6 me ERA 1.95, Cease 11-6 me ERA 2.40, ndërsa Messick, një rookie, 12-9 me ERA 2.56.
Milwaukee dhe Rookie of the Year
Milwaukee, kampionët e World Series, kanë katër përfaqësues mes finalistëve: Misiorowski, Turang, trajneri Pat Murphy, finalist për Manager of the Year në Ligën Kombëtare dhe në kërkim të fitores së tretë radhazi, si dhe mbyllësi Trevor Megill, finalist për Reliever of the Year me 30 save. Favoriti për Rookie of the Year në Ligën Kombëtare është Sal Stewart i Cincinnati Reds, me 32 home run dhe 111 RBI.
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