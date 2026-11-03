Red Wings fitojnë 5-3 në Florida, Faulk dhe Brandsegg-Nygård vendosin ndeshjen për 45 sekonda
Detroit Red Wings fituan 5-3 në fushën e Florida Panthers të hënën në mbrëmje, më 2 nëntor 2026, në Amerant Bank Arena në Sunrise të Floridës, siç raporton Associated Press. Detroit është 6-2-1 në nëntë ndeshjet e fundit.
Carter Mazur hapi rezultatin me golin e parë në karrierën e tij në NHL, në minutën 5:26 të periodës së parë, me asistim nga Moritz Seider. Sam Reinhart barazoi 1-1 me golin e tetë të sezonit.
Alex DeBrincat shënoi golin e shtatë të sezonit herët në periodën e dytë për epërsinë 2-1 të Detroitit, ndërsa Aaron Ekblad barazoi 2-2 me një gol me lojtar më pak, i pari i tij i sezonit.
Perioda e tretë vendosi ndeshjen: Justin Faulk shënoi me lojtar më shumë në minutën 2:08 dhe Michael Brandsegg-Nygård shënoi 45 sekonda më vonë, në minutën 2:53, për epërsinë 4-2 të Detroitit.
Sam Bennett e ngushtoi rezultatin në 4-3 vonë në ndeshje, në minutën 16:40, me asistime nga Matthew Tkachuk dhe Brady Tkachuk. Emmitt Finnie vulosi fitoren me një gol në portë të zbrazët, 3 sekonda para fundit, me asistim nga Seider.
Portieri Daniil Tarasov, i cili sezonin e kaluar ishte me Floridën si zëvendës i Sergei Bobrovskyt, ndali 23 gjuajtje për të mposhtur ish-skuadrën e tij. Jacob Markstrom bëri 24 pritje për Floridën në ndeshjen e tij të parë që nga 17 tetori. Seria prej tre fitoresh radhazi e Floridës mori fund. Më pas, Red Wings luajnë në Tampa Bay të martën në mbrëmje.
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