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Amerika

Bessent fajëson Departamentin e Tregtisë për Megaspeed, këshilltarët e Trump-it diskutojnë shkarkimin e Lutnick-ut

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Bessent fajëson Departamentin e Tregtisë për Megaspeed, këshilltarët e Trump-it diskutojnë shkarkimin e Lutnick-ut

Sekretari i Thesarit i SHBA-së, Scott Bessent, akuzoi të premten Departamentin e Tregtisë se ka vonuar vendosjen e Megaspeed, klient i Nvidia-s, në listën e zezë të eksporteve, duke e nxjerrë në publik lojën e fajësimit brenda administratës së presidentit Donald Trump, vetëm disa ditë pas dorëheqjes së shefit ekzekutiv të Nvidia-s, Jensen Huang, siç njofton CNN.

Në një intervistë për CNBC, Bessent tha se një pjesë e gjerë e administratës — Thesari, Departamenti i Shtetit, Pentagoni dhe Përfaqësuesi i Tregtisë — kishin favorizuar prej muajsh vendosjen e Megaspeed në listën e zezë të eksporteve, të njohur si entity list. «Commerce… has the pen. You would have to ask them about their internal processes», tha ai, duke e lënë përgjegjësinë te Departamenti i Tregtisë, i drejtuar nga Howard Lutnick, i cili, sipas tij, nuk e ka ndjekur procesin deri në fund. Vendimi i përket Byrosë së Industrisë dhe Sigurisë (BIS) të atij departamenti, ndërsa zyra e sanksioneve e Thesarit, OFAC, nuk ka kontroll mbi eksportet; edhe Komisioni Federal i Tregtisë, FTC, mund të veprojë, sipas Reuters.

Bessent u shpreh i frustruar, sepse Trump e kishte bërë shumë të qartë se Kina nuk duhet të marrë çipa të Nvidia-s mbi nivelin A100. Çdo rrjedhje e tillë, tha ai, i dëmton kompanitë amerikane në garën e inteligjencës artificiale dhe i jep Kinës avantazh. Administrata, sipas tij, po punon për të mbyllur «rrjedhjet» në sistemin e kontrolleve të eksporteve, ndërsa çështja e vërtetë është nëse Nvidia e njihte klientin e saj dhe nëse bëri përpjekje serioze për të mos shitur te kompani guaskë kalimtare. «Ne i kemi të gjitha autoritetet që na duhen. Ato thjesht duhet të zbatohen», deklaroi Bessent.

Sipas CNN, disa këshilltarë të Trump-it, të tronditur nga pasojat e dorëheqjes së Huang-ut, kanë filluar të diskutojnë nëse sekretari i Tregtisë Howard Lutnick duhet shkarkuar. Trump ka marrë edhe telefonata nga zyrtarë dhe këshilltarë të jashtëm, të cilët kanë ngritur alarmin për Lutnick-un dhe për mënyrën se si departamenti i tij e ka trajtuar çështjen Megaspeed.

Shtëpia e Bardhë, megjithatë, e ka mbështetur deri tani Lutnick-un. Në një deklaratë të së enjtes — përpara komenteve të Bessent-it — tha se Trump «ruan besim të plotë» te Lutnick, duke e cilësuar atë si sekretarin më transformues të Tregtisë në historinë moderne. Të dy janë miq të vjetër, dhe mbetet e paqartë se çfarë do të vendosë presidenti, pasi kritikat publike nga një prej sekretarëve të tij më të lartë e kanë bërë edhe më të vështirë mbrojtjen e Lutnick-ut.

Zyrtarët amerikanë dyshojnë prej kohësh se Megaspeed, kompani me bazë në Singapor, ka anashkaluar ligjin amerikan dhe ka kaluar çipa të avancuar drejt Kinës. Ish-drejtoresha e Megaspeed, Alice Huang, dyshohet nga inteligjenca amerikane për lidhje me Kinën dhe është në qendër të skandalit që çoi në dorëheqjen e Jensen Huang-ut. Zyrtarë të lartë, përfshirë Lutnick-un, ishin informuar muaj më parë për marrëdhënien. Në një takim të tensionuar në Situation Room javën e kaluar, Bessent e sfidoi Lutnick-un për hezitimin e departamentit; në intervistë, Bessent nuk e mohoi përplasjen: «Ne nuk i përsërisim bisedat në Situation Room». Ndërkohë, ligjvënësit amerikanë kanë kërkuar kufizime më të ashpra për qasjen e Kinës në çipat e avancuar.

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