Van Hollen sfidon Schumer-in për lider të mazhorancës në Senat: na duhet udhëheqje e re
Senatori nga Maryland shpall kandidaturën për lider të mazhorancës, në garën e parë të kontestuar për drejtimin e demokratëve në Senat prej dekadash.
Senatori demokrat Chris Van Hollen nga Maryland shpalli të enjten në mbrëmje kandidaturën për lider të mazhorancës në Senat, duke sfiduar liderin aktual demokrat Chuck Schumer nga Nju Jorku, siç njofton Reuters. Shpallja vjen pas fitores dërrmuese të demokratëve në zgjedhjet e mesmandatit, kur partia siguroi shumicën në Dhomën e lartë dhe hapi garën për drejtimin e saj të ri.
Van Hollen e bëri shpalljen në një intervistë në MS NOW dhe me një deklaratë në X, ku shkroi: “Populli amerikan kërkoi ndryshim… na duhet udhëheqje e re. Kjo nuk ka të bëjë me asnjë person — ka të bëjë me përgjigjen ndaj thirrjes së popullit amerikan. Prandaj kandidoj për lider të mazhorancës në Senat.”
Zgjedhjet për liderin do të mbahen më 1 dhjetor, me votim të fshehtë brenda grupit demokrat. Bëhet fjalë për garën e parë të kontestuar për lider demokrat prej dekadash, ndërsa demokratët hyjnë në janar me të paktën 55 senatorë; Kongresi i 120-të nis punën më 3 janar 2027.
Van Hollen, 67 vjeç, tha se ka folur me shumicën e senatorëve demokratë dhe se ka “më shumë se 10” zotime mbështetjeje. Ai e pranon se është “underdog” në këtë garë, por këmbëngul se gara është “shumë në lëvizje”. Mbështetje publike ai mori nga senatori i zgjedhur i Michiganit, Abdul El-Sayed, ndërsa Bernie Sanders kishte deklaruar më herët se nuk do ta mbështesë Schumer-in.
Schumer, 75 vjeç, i cili e drejton grupin demokrat që nga viti 2017, reagoi duke thënë se mirëpret çdo diskutim për të ardhmen e grupit dhe se “55 vende dhe numërimi vazhdon” është një rezultat i jashtëzakonshëm. Ai u shpreh se i ka votat për të vazhduar si lider demokrat; publikisht atë e mbështeti edhe senatori i pavarur Angus King.
Van Hollen premtoi se do të përdorte “fuqinë e plotë” të Senatit për t’i dhënë fund luftës në Iran dhe për të ulur koston e jetesës. Ai kritikoi gjithashtu ndërhyrjet e Schumer-it dhe të DSCC-së në zgjedhjet paraprake demokrate, duke e paraqitur kandidaturën e tij si një kthesë drejt një drejtimi të ri.
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