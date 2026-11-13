FIFA i bllokon merkaton Bylisit për tre dritare pas denoncimit të Kotobellit
FIFA vazhdon të godasë klubet shqiptare për detyrimet e prapambetura. Së fundmi e ka pësuar Bylisi, të cilit, siç raporton Panorama Sport, i është bllokuar merkatoja.
Skuadra ballshiote është ndëshkuar nga FIFA me bllokim merkatoje për tre dritare radhazi, pas një vendimi të Komisionit Disiplinor të FIFA-s.
Njoftimi i plotë: “Bylis u dënua nga FIFA pas denoncimit të bërë nga ish-lojtari i tyre, Blerim Kotobelli. Mbrojtësi iu drejtua organeve më të larta për shkak të pagave të papaguara nga kontrata e tij me ekipin ballshiot. FIFA vendosi që t’i bllokojë merkaton Bylisit për tri dritare radhazi.”
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