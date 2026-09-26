Dita e 11-të e protestës, kërkohet drejtësi për ish-krerët e UÇK-së
Një numër i madh qytetarësh janë mbledhur të shtunën mbrëma në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, për të protestuar kundër aktgjykimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë, nën moton “Jo në emrin tim”.
Protesta ka nisur rreth orës 21:00, ndërsa pjesëmarrësit kanë shprehur mesazhe për drejtësi dhe kanë bërë thirrje drejtuar institucioneve të Kosovës që të ndërmarrin hapa lidhur me aktgjykimin dënues.
Kjo është dita e 11-të e protestave të zhvilluara në Prishtinë kundër vendimit të Dhomave të Specializuara.
Në aktgjykimin e shpallur më 16 shtator, katër ish-krerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës – Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi – u dënuan me gjithsej 81 vjet burgim.
Protestat e ditëve të fundit janë shoqëruar me pjesëmarrje të qytetarëve që kanë kundërshtuar aktgjykimin dhe kanë kërkuar drejtësi për ish-krerët e UÇK-së.
Protesta “Jo në emrin tim” po vazhdon edhe sonte në sheshin “Skënderbeu” në kryeqytet./Telegrafi/
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