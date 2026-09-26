Në Ivanjicë bie shtylla e ndriçimit mbi dy kalimtarë, të dërguar në spital
Mbrëmjen e së shtunës, në rrugën kryesore të Ivanjicës, një nga shtyllat e sapovendosura të ndriçimit publik është rrëzuar mbi dy persona që po ecnin në shëtitore në atë moment. Incidenti ndodhi në qendër të qytetit, duke shkaktuar frikë te kalimtarët e pranishëm.
Sipas portalit Info Liga, të cituar nga Nova.rs, të lënduarit janë D.M. (41) dhe S.M. (39). Ata u dërguan menjëherë në Qendrën Shëndetësore në Çaçak për trajtim mjekësor.
Shkalla e lëndimeve të tyre ende nuk dihet. Autoritetet pritet të hetojnë shkaqet e rrëzimit të shtyllës, e cila ishte pjesë e instalimeve të reja të ndriçimit rrugor në qytet.
Burimi: Danas
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