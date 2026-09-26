Tempura japoneze — karkaleca dhe perime krokante në brumë të lehtë
Përbërësit
- 12 karkaleca të mëdha (të pastruara, me bisht)
- 1 kungulleshkë (zucchini), i prerë në feta të holla
- 1 patëllxhan i vogël, i prerë në feta
- 2 speca jeshilë, të prerë përgjysmë
- 125 g miell gruri (1 filxhan)
- 1 lugë gjelle niseshte misri
- 1 vezë, shumë e ftohtë
- 240 ml ujë shumë të ftohtë (me kube akulli)
- vaj luledielli për skuqje të thellë
- kripë sipas shijes
Për salcën shoqëruese (tentsuyu): 120 ml lëng dashi (ose ujë), 4 lugë gjelle salcë soje, 2 lugë gjelle mirin (ose 1 lugë çaji sheqer), pak xhenxhefil të grirë (sipas dëshirës).
Përgatitja
- Pastro karkalecat: hiq lëvozhgën duke lënë bishtin, hiq venën e zezë të shpinës dhe bëj 3–4 prerje të lehta në pjesën e barkut që të mos përkulen gjatë skuqjes. Thaji mirë me letër kuzhine.
- Përgatit perimet: laji, thaji dhe preji në feta; spërkati lehtë me miell që brumi të ngjitet.
- Përgatit salcën: ngroh dashi-n me salcën e sojës dhe mirin-in 2–3 minuta pa e zier; mbaje të ngrohtë.
- Bëj brumin: përziej miellin me niseshtenë, shto vezën e ftohtë dhe ujin me akull; përziej SHPEJT me shkopinj duke lënë gunga — brumi duhet të jetë i hollë dhe i ftohtë. Mos e përziej shumë.
- Ngroh vajin në 170–180°C në një tenxhere të thellë.
- Zhyt karkalecat dhe perimet në brumë dhe skuqi në grupe të vogla, 2–3 minuta, derisa të marrin ngjyrë të artë të lehtë; nxirri me kullesë dhe kulloji në letër kuzhine.
- Shërbeji menjëherë, të nxehta, me salcën tentsuyu dhe pak xhenxhefil të grirë sipër.
Koha: Përgatitja 20 minuta • Gatimi 15 minuta | Porcionet: 4 persona.
Këshillë: Sekreti i tempurës krokante është brumi shumë i ftohtë dhe vaji shumë i nxehtë — mos e përgatit brumin përpara, por në momentin e skuqjes.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.