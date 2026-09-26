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26 Sht 2026
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Tempura japoneze — karkaleca dhe perime krokante në brumë të lehtë

· 2 min lexim
Foto: Yaco* / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Përbërësit

  • 12 karkaleca të mëdha (të pastruara, me bisht)
  • 1 kungulleshkë (zucchini), i prerë në feta të holla
  • 1 patëllxhan i vogël, i prerë në feta
  • 2 speca jeshilë, të prerë përgjysmë
  • 125 g miell gruri (1 filxhan)
  • 1 lugë gjelle niseshte misri
  • 1 vezë, shumë e ftohtë
  • 240 ml ujë shumë të ftohtë (me kube akulli)
  • vaj luledielli për skuqje të thellë
  • kripë sipas shijes

Për salcën shoqëruese (tentsuyu): 120 ml lëng dashi (ose ujë), 4 lugë gjelle salcë soje, 2 lugë gjelle mirin (ose 1 lugë çaji sheqer), pak xhenxhefil të grirë (sipas dëshirës).

Përgatitja

  1. Pastro karkalecat: hiq lëvozhgën duke lënë bishtin, hiq venën e zezë të shpinës dhe bëj 3–4 prerje të lehta në pjesën e barkut që të mos përkulen gjatë skuqjes. Thaji mirë me letër kuzhine.
  2. Përgatit perimet: laji, thaji dhe preji në feta; spërkati lehtë me miell që brumi të ngjitet.
  3. Përgatit salcën: ngroh dashi-n me salcën e sojës dhe mirin-in 2–3 minuta pa e zier; mbaje të ngrohtë.
  4. Bëj brumin: përziej miellin me niseshtenë, shto vezën e ftohtë dhe ujin me akull; përziej SHPEJT me shkopinj duke lënë gunga — brumi duhet të jetë i hollë dhe i ftohtë. Mos e përziej shumë.
  5. Ngroh vajin në 170–180°C në një tenxhere të thellë.
  6. Zhyt karkalecat dhe perimet në brumë dhe skuqi në grupe të vogla, 2–3 minuta, derisa të marrin ngjyrë të artë të lehtë; nxirri me kullesë dhe kulloji në letër kuzhine.
  7. Shërbeji menjëherë, të nxehta, me salcën tentsuyu dhe pak xhenxhefil të grirë sipër.

Koha: Përgatitja 20 minuta • Gatimi 15 minuta | Porcionet: 4 persona.

Këshillë: Sekreti i tempurës krokante është brumi shumë i ftohtë dhe vaji shumë i nxehtë — mos e përgatit brumin përpara, por në momentin e skuqjes.

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