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Greqia

Greqi: TVSH-ja tejkalon objektivin, ndërsa familjet paguajnë më shumë për të njëjtat mallra

Të dhënat e reja të Zyrës së Përgjithshme të Kontabilitetit tregojnë se arkëtimet tatimore u rritën 1,79 miliardë euro mbi objektivin në tetë muajt e parë të vitit, ndërsa çmimet e larta vazhdojnë të rëndojnë buxhetet e familjeve.

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Të dhëna të reja nga Zyra e Përgjithshme e Kontabilitetit të Greqisë zbulojnë një kontrast të theksuar në ekonomi: ndërsa arkëtimet e shtetit fryhen nga çmimet në rritje, buxhetet e familjeve po shtrëngohen gjithnjë e më shumë. TVSH-ja mbetet shtylla kryesore e kësaj rritjeje të të ardhurave tatimore.

Sipas të dhënave, të ardhurat nga TVSH-ja arritën 20,54 miliardë euro deri në fund të gushtit — 905 milionë euro mbi objektivin, edhe duke përjashtuar një të ardhur të njëhershme prej 306 milionë eurosh nga koncesioni i autostradës Egnatia Odos. Në total, të ardhurat tatimore për periudhën janar–gusht arritën 49,48 miliardë euro, 1,79 miliardë mbi objektivin.

Duke përjashtuar dy të ardhurat e jashtëzakonshme — 306 milionë eurot nga Egnatia Odos dhe këstin e dytë prej 135 milionë eurosh të tarifës së licencës operative të kazinosë së Ellinikon, që pritej fillimisht në fund të vitit 2025 — arkëtimet arrijnë 49,04 miliardë euro, një tepricë prej 1,35 miliardë eurosh, ose 2,8% mbi objektivin. Vetëm në gusht, shteti mblodhi 6,68 miliardë euro taksa, 363 milionë (5,7%) mbi objektivin, ndërsa teprica primare e buxhetit gjatë tetë muajve arriti 6,53 miliardë euro.

Por rritja e TVSH-së nuk do të thotë se grekët po konsumojnë më shumë — ata thjesht po paguajnë më shumë për të njëjtat mallra. Çmimet e larta nuk pritet të bien së shpejti, edhe pse inflacioni po lehtësohet, sipas raportimit.

Në anën tjetër, taksat e posaçme të konsumit (EFK, përfshirë karburantet) arritën 4,66 miliardë euro, 230 milionë euro nën objektivin, teksa konsumi i naftës dhe benzinës po bie për shkak të çmimeve të larta të karburanteve — një prirje që pritet të theksohet deri në fund të vitit.

Burimi: eKathimerini

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