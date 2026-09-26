Hapet në Firence Bienalja e 35-të e Antikave: 80 galeri nga e gjithë bota, vizatimi i Mikelanxhelos për San Lorenzon në qendër të vëmendjes
Edicioni i 35-të i Bienales Ndërkombëtare të Antikave të Firences (BIAF) hapi sot dyert në Palazzo Corsini, nga 26 shtatori deri më 4 tetor 2026. Rreth 80 galeri italiane dhe ndërkombëtare marrin pjesë në njërin nga panairet më të vjetra të antikave në Itali, e drejtuar për herë të parë nga sekretari i ri i përgjithshëm Bruno Botticelli.
FIRENCE – Bienalja Ndërkombëtare e Antikave të Firences (BIAF) hapi sot, të shtunën e 26 shtatorit 2026, dyert e Palazzo Corsini-t historik mbi Arno. Edicioni i 35-të i njërit prej panaireve më të vjetra ndërkombëtare të antikave në Itali do të zgjasë deri të dielën, 4 tetor 2026, me orar hapjeje çdo ditë nga ora 10:30 deri në 19:30.
Në këtë edicion marrin pjesë rreth 80 galeri italiane dhe ndërkombëtare – nga Milano, Roma, Firence, Napoli, Bolonja dhe Veneto, si dhe nga Londra, Parisi, Mynihu, Gjeneva, Lugano dhe Palm Beach. Ky është edicioni i parë nën drejtimin e sekretarit të ri të përgjithshëm, Bruno Botticelli. Panairi u themelua në shtator 1959 nga vëllezërit Giuseppe dhe Mario Bellini, bijtë e antikuarit Luigi Bellini, të cilët që në vitin 1953 kishin bashkuar për herë të parë në Firence tregtarët kryesorë italianë të antikave.
Veprat e ekspozuara mbulojnë një gamë të gjerë: piktura me fond ari dhe kanavaca të mjeshtrave të vjetër, skulptura druri dhe mermeri, mobilje të kohës dhe arte dekorative, përkrah veprave të artistëve të mëdhenj të shekullit XX dhe atyre bashkëkohorë.
Në qendër të vëmendjes është vizatimi i Mikelanxhelos për projektin e parealizuar të fasadës së Bazilikës së San Lorenzos në Firence – një vepër e huazuar nga Casa Buonarroti, që do të ekspozohet në Sallën e Fronit në katin e parë të Palazzo Corsini. Në të njëjtën sallë do të zhvillohet edhe programi i bisedave, leksioneve dhe prezantimeve të librave me historianë arti, studiues dhe përfaqësues të muzeve ndërkombëtare.
Bienalja shtrihet edhe përtej Palazzo Corsini: në Muzeun San Marco do të prezantohen dy vaza porcelani Medici të dhuruara muzeut, ndërsa falë bashkëpunimit me Fondazione Palazzo Strozzi, mbajtësit e biletës së Bienales do të përfitojnë zbritje në hyrjen e ekspozitës “Broken. The Power of the Fragment” në Palazzo Strozzi.
Burimi: Florence Daily News
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