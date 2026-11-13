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Amerika

Wall Street mbyllet me rënie të lehtë, S&P 500 dhe Nasdaq humbin 0,4 për qind pas lëkundjeve për Nvidia-n dhe naftën

Tregu amerikan i aksioneve e përballoi të enjten rënien e fortë të Nvidia-s pas dorëheqjes së Jensen Huangut dhe rritjen e çmimit të naftës, duke mbyllur me humbje modeste prej 0,4 për qind.

· 2 min lexim
Wall Street mbyllet me rënie të lehtë, S&P 500 dhe Nasdaq humbin 0,4 për qind pas lëkundjeve për Nvidia-n dhe naftën

Lëvizjet sugjeruan se Wall Street sheh pasoja të kufizuara për industrinë e inteligjencës artificiale nga rënia e papritur e njërit prej përfaqësuesve të saj më të mëdhenj, siç njofton Associated Press.

Shifrat e mbylljes: S&P 500 ra 26,98 pikë, ose 0,4%, në 7.592,40, pasi në hapje kishte humbur gati 1%; Dow Jones Industrial Average ra 189,40 pikë, ose 0,4%, në 52.297,09; Nasdaq composite ra 100,10 pikë, ose 0,4%, në 25.366,09, pasi shkurtoi një rënie të hershme prej 1,6%.

Nvidia ra 14% në hapje pas dorëheqjes së drejtorit ekzekutiv e bashkëthemeluesit Jensen Huang; bordi kishte njoftuar hetim për lidhjen e tij me një grua të dyshuar si agjente e qeverisë kineze; të enjten në mëngjes bordi tha se Huang dha dorëheqjen dhe drejtoresha financiare Colette Kress u emërua drejtore e përkohshme; aksioni e përgjysmoi humbjen dhe mbylli me −4,3%; që nga rekordi i muajit të kaluar aksioni ka humbur 27% (pasi kishte fituar 1.722% në katër vjet, kundrejt rreth 109% të S&P 500).

Jashtë Nvidia-s: CoreWeave ra 6,9% dhe Micron Technology 1,6%, ndërsa Broadcom u rrit 5,5% dhe Advanced Micro Devices 5,9%, me shpresën se rivalët do të fitojnë avantazh konkurrues.

Aksionet e naftës dhe gazit ndihmuan në kufizimin e humbjeve: Marathon Petroleum u rrit 2,5% dhe ExxonMobil 1,8%; nafta Brent u rrit 3,3% në 95,82 dollarë për fuçi, pasi presidenti Donald Trump shkroi në rrjetin e tij social se SHBA nuk ka nevojë për marrëveshje me Iranin; rendimenti i obligacionit 10-vjeçar të Thesarit u ngjit në 5,12% nga 4,98% të martën vonë (tregu i obligacioneve ishte mbyllur të mërkurën për Ditën e Veteranëve).

Jashtë SHBA-së, indekset ishin të përziera në Evropë pas një mbylljeje më të dobët në Azi; Hang Seng i Hong Kongut ra 1,3%.

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